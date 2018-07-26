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Главой Пакистана может стать известный крикетист

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  • 26.07.2018, 18:09
Имран Хан

В Пакистане оппозиционер Имран Хан объявил о победе своей партии «Техрик-э-Инсаф» на выборах 25 июля.

«Спасибо Аллаху, мы победили и были успешными. Если Аллах желает, мы покажем пример», – заявил Хан во время телевизионного выступления 26 июля.

На всеобщих выборах в Пакистане, по результатам которых выберут парламент и премьера, побеждает партия Хана. В то же время его соперники заявили о фальсификации во время голосования и критикуют задержку в подсчете голосов, передает «Настоящее время».

Партия Имрана Хана «Техрик-э-Инсаф», по предварительным результатам, получает победу.

По данным избирательной комиссии, она набирает 48% голосов, что гарантирует ей 113 из 272 мест в Национальном собрании, нижней палате парламента Пакистана.

Партия Пакистанской мусульманской лиги (Наваз), которую возглавляет младший брат экс-премьера страны Шахбаз Шариф, претендует на 64 места. На третьем месте – Пакистанская народная партия Билавала Бхутто Зардари, сына убитой в 2007 году экс-премьера Пакистана Беназир Бхутто. Эта партия претендует на 42 места.

Партия Пакистанской мусульманской лиги (Наваз), которую основал осужденный за коррупцию экс-премьер Наваз Шариф, и еще несколько меньших партий заявили о фальсификации результатов выборов.

Представитель избирательной комиссии Пакистана Бабар Якуб отверг эти обвинения и заявил, что "заговора нет". По его словам, задержка в подсчетах голосов на выборах связана с техническими проблемами в электронной системе. По словам Якуба, подсчет сейчас ведется вручную.

Главный комиссар по вопросам выборов Сардар Мохаммад Раза заявил, что "выборы были на 100% прозрачными и честными", но не смог сказать, когда будут известны полные результаты.

В то же время партии Хана, вероятно, не удастся набрать 137 голосов, необходимых для получения большинства в Национальной ассамблее, и придется искать партнеров по коалиции среди меньших партий и независимых кандидатов.

Популярность партии Хана и ее популистской программы связана с обещанием преодолеть коррупцию, террористическую угрозу, а также сосредоточиться на здравоохранении и образовании (уровень грамотности населения в Пакистане не превышает 58%).

Имран Хан – популярный когда-то в Пакистане игрок в крикет, одного из самых распространенных видов спорта в стране. Хана часто его обвиняют в популизме и сотрудничестве с военными.

Через несколько часов после закрытия участков Шабхаз Шариф заявил, что не признает результатов выборов. Он обвинил военных в поддержке партии Хана.

Предвыборная кампания в Пакистане сопровождалась серией нападений. В день выборов возле одного из участков в городе Кветта произошел взрыв, в результате которого погиб 31 человек. Ответственность за нападение взяла экстремистская группировка "Исламское государство".

С 1947 года, когда Пакистан стал независимым, примерно половину времени власть в стране удерживали военные. Нынешние выборы – вторые в 70-летней истории Пакистана, когда гражданское правительство закончило полный срок полномочий и передало власть другому гражданскому правительству.


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