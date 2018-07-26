Эксперты рассказали, как быстро избавиться от автомобильных пробок 1 26.07.2018, 18:23

1,712

Американские ученые предложили способ, который избавит автомобилистов от пробок на дорогах.

Специалисты вместе с автопроизводителем Ford изучили так называемые фантомные пробки — заторы на дороге, появляющиеся без объективных причин.

Как пишет 7info.ru, избавиться от пробок поможет адаптивный круиз-контроль. Свой вывод эксперты подкрепили экспериментом с участием 36 машин.

Ученые смоделировали три ситуации. Так, в первом случае круиз-контроль работал, во втором — не работал, в третьем — работал не на всю мощь. В результате выяснилось, что влияние на дорожную ситуацию было самое внушительное именно в первом случае.