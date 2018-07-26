закрыть
26 июля 2018, четверг, 21:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Эксперты рассказали, как быстро избавиться от автомобильных пробок

1
  • 26.07.2018, 18:23
  • 1,712

Американские ученые предложили способ, который избавит автомобилистов от пробок на дорогах.

Специалисты вместе с автопроизводителем Ford изучили так называемые фантомные пробки — заторы на дороге, появляющиеся без объективных причин.

Как пишет 7info.ru, избавиться от пробок поможет адаптивный круиз-контроль. Свой вывод эксперты подкрепили экспериментом с участием 36 машин.

Ученые смоделировали три ситуации. Так, в первом случае круиз-контроль работал, во втором — не работал, в третьем — работал не на всю мощь. В результате выяснилось, что влияние на дорожную ситуацию было самое внушительное именно в первом случае.


популярное за неделю

Мнение

Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич
Вот и вся «борьба с коррупцией»
Вот и вся «борьба с коррупцией» Николай Статкевич