Понаехали-поуехали 6 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

26.07.2018, 18:32

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Антон Орехъ

Россия вновь превратится в закрытое общество и для пущего эффекта введет еще и выездные визы.

Бдительные граждане во всем видят заговор чекистов, закручивание гаек и Железный занавес. Вот сейчас введут для визовых центров нелепые требования, визовые центры их не соблюдут, все закроются, визы мы получить не сможем, никуда поехать не сумеем – а заграница примет зеркальные меры и к нам тоже никто не приедет. Только те три чудака, которым так понравилось на чемпионате мира, что они по паспорту болельщика вернутся в Россию снова, а потом еще раз. Но с Нового года и эти фанаты своих сборных и нашей страны навсегда останутся без нас, потому что именно в новогоднюю полночь Fan ID превратится в тыкву. А Россия вновь превратится в закрытое общество и для пущего эффекта введет еще и выездные визы, как при советской власти, с обязательным собеседованием перед поездкой в райкоме «Единой России».

На самом деле, политики тут никакой нет, а есть как всегда банальная жадность. Ведь всякая сертификация – это деньги. Государство довставалось с колен и достабилизировалось до такой степени, что дерет клок с любой овцы – хоть паршивой, хоть мохнатой, хоть вообще с барана. Сочиняются все новые прямые и косвенные налоги, сборы, акцизы, подати, церковные десятины. Государство не понимает, что если оно сейчас даст бизнесу больше свободы, то через некоторое время бизнес компенсирует это в тройном размере. Потому что обороты вырастут, производство увеличится, услуг и товаров будет больше. Но никто у нас не хочет заглядывать не то что за горизонт, а хотя бы просто в завтрашний день. Дыры латать нужно сейчас, драть три шкуры со всех нужно немедленно. А поскольку люди они еще и сами по себе бездарные, то придумывают всякую чушь вроде необходимого трехлетнего опыта работы на рынке выдачи виз. Но если ни один визовый центр в данный момент не соответствует свежим требованиям, а новые фирмы еще не созданы, то откуда у новичков появится три года стажа?

Мы народ крепкий. Кому надо в Америку, теперь едут в Латвию или Грузию и получают визы там. А чо – заодно Ригу и Тбилиси посмотрим! Так может и не поехали бы в Тбилиси – а тут повод отличный нашелся. Мы народ терпеливый. То распоряжались переносить иностранные серверы в Россию, иначе весь интернет закроем – ничего как-то перенесли, Сеть не закрыли. Закон Яровой должен был прихлопнуть всех мобильных операторов, а нас заставить платить за звонки по ценам середины 90-х, когда мобильник был роскошью. Но ничего, копошимся как-то, и операторы пыхтят, но процветают. Запретили жратву иностранную – не беда, едим вместо сыра дегтярное мыло и столярный клей, да еще причмокиваем. Так что и с визами как-нибудь выкрутимся. Тем более что подавляющее большинство граждан России не только не были никогда за границей, но даже и заграничных паспортов не имеют. Для них весь этот разговор – бессмыслица. А чувства они испытывают простые: поездили – и будет, не хрена по заграницам кататься, когда мы даже до райцентра доехать не можем.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»