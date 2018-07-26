Под Минском построили дом в скандинавском стиле 8 26.07.2018, 19:09

3,896

Цена «квадрата» — 760 рублей.

У этого дома в садовом товариществе под Минском есть все основания стать самым примечательным строением в округе. Во-первых, он полностью черный — фасады, крыша и рамы окон. Во-вторых, он основательно утеплен — 40 см утеплителя в стенах и полметра в перекрытии. В-третьих, так быстро здесь никто не строился — дом возвели всего за пару дней. Журналист tut.by узнал, сколько стоило его построить.

Владелец участка в садовом товариществе под Минском решил строить большой дом для постоянного проживания — теперь так многие минчане поступают. Место хорошее — до столицы 10 км по отличной трассе, в пешей доступности есть и остановка электрички. Требования к проекту были простыми: дом должен быть каркасным, большим, одноэтажным, теплым, но не запредельно дорогим.

В итоге был выбран проект дома в скандинавском стиле площадью 170 м2. В нем уместились три спальни, сауна, большие гостиная и кухня, подсобные помещения.

Чаще всего каркасные дома собираются прямо на участке — привозят пиломатериалы техсушки и на месте по проекту собирают из них стены, крышу. У этого способа существенный недостаток — невозможно спрогнозировать, будет ли стоять сухая погода или зарядят дожди. Если не угадаешь, то конструкции наберут влагу, придется ждать, когда все просохнет.

Стены этого каркасника собирали в сухом цеху — сразу с наружной обшивкой, окнами. Изначально владелец ориентировался на дом с толщиной утепления 200 мм. Однако в итоге он пришел к мнению, что лучше он потом сэкономит на отоплении, но стены сделает более теплыми. Тем более что газ для товарищества поставляется по повышенному «дачному» тарифу.

По скандинавской технологии для внешней зашивки каркаса применяют МДВП (мягкая древесноволокнистая плита) — 60 мм. Эти плиты работают как ветрозащита и дополнительный контур утепления всего каркаса снаружи, уменьшая промерзание стоек.

В цеху были собраны и кровельные фермы.

К моменту готовности домокомплекта на участке уже стоял ленточный фундамент. Отметим, что под каркасные дома в целях экономии чаще всего делают свайные фундаменты. Однако, учитывая пожелания владельца сделать по всему дому теплые полы, сваи оказались неактуальными — делать по ним бетонную стяжку трудно и дорого. Но вовсе от них не отказались — винтовые сваи понадобились при строительстве основания террас с двух сторон дома.

Дом собрали за один день — привезли на участок домокомплект и краном поставили на фундамент.

Стены между собой скрепили и выставили готовые фермы.

За несколько дней на крышу уложили цементно-песчаную черепицу в цвет стен. После этого работы велись уже внутри защищенного от ветра и дождя дома.

Далее, пока еще дом был без перегородок, строители сделали бетонную стяжку с трубами теплого пола в ней. Под слоем бетона скрыты около 900 метров труб.

Дом будет оборудован принудительной системой вентиляции — все воздуховоды уже спрятаны в потолке.

С внутренней стороны каркас зашили супердиффузионной мембраной. На этом объекте применялись дорогие и высококачественные мембраны высокой плотности.

Обычно заказчики стараются сэкономить на этом этапе, и им предлагают более дешевые аналоги, но в нашем случае у владельца дома была ставка на качество и долговечность. Особенность этих мембран в том, что они имеют ограниченную паропроницаемость и не дают влаге из помещения собираться на внутренней части стены или в толще утепленного каркаса. Получаются «дышащие» стены и застрахованные от намокания утеплителя и его опадания/оседания при промерзании. Внутри стен — задувная вата PAROC BLT.

Далее по дополнительной обрешетке будет еще слой 50 мм плитного утеплителя. В нем будет прокладываться вся электрика. Последний — двойной слой гипсокартона. Итого толщина утепления в стенах — 400 мм. На перекрытии — 500 мм. Контур утепления между перекрытием и несущими стенами беспрерывный.

Отметим, что, кроме теплосберегающих функций, пирог стены очень хорошо глушит шум с улицы — рядом проходит железная дорога, но звук разгоняющейся электрички в доме практически не слышен.

Для сауны использовалась специальная фольгированная мембрана.

Внутренние перегородки в доме двойные. Это обеспечивает хорошую жесткость и звукоизоляцию помещений. Перегородки к стяжке крепятся на специальный клей, без анкеров.

Окна в доме деревянные, энергосберегающие. С внешней стороны они покрашены в цвет фасада. Таким образом, внешне дом выглядит очень оригинально — весь черный.

Фасадная отделка — «американка» из доски техсушки, нестроганая. Почему нестроганая? Чтобы краска лучше проникала в древесину. Грунтуют и красят их в один слой еще в цеху, и еще один раз уже после сборки. Перекрашиваются такие фасады раз в 10−15 лет.

Доски прибивали по деревянной обрешетке, что позволяет создать вентзазор между стенами и фасадной отделкой. Снизу он закрыт металлической сеткой, чтобы исключить проникновение грызунов в каркас. Под кровлю доступ для птиц и насекомых тоже закрыт.

Сразу же была сделана и подшивка карнизных свесов — той же доской, черного цвета. От насекомых подкровельное пространство защищает москитная сетка.

Сейчас дом полностью готов к отделочным работам. Его строительство обошлось владельцу в примерно 129 тысяч рублей, или 760 рублей (380 долларов) за метр квадратный. В эту сумму входят материалы и работа строителей.

Можно проанализировать смету, чтобы понять, на что затрачены деньги.

«Тяжелыми» оказались ленточный фундамент и теплые полы по всему дому (цементно-песчаная стяжка 70 мм с трубами «теплого пола» D20 мм, шаг 150 мм по 150 мм утеплителя) — на них затрачено более 32 тысяч рублей. В этой стоимости учтены винтовые сваи под террасами.

Крыша со стропильной системой, обрешеткой, мембраной и цементно-песчаной черепицей «Забудова» — еще 28,7 тысячи рублей.

Утепление, кстати, в общей структуре расходов занимает незначительный процент — задувная вата обошлась примерно в 4,5 тысячи рублей.

Каркас внешних стен без обшивки и мембран стоил около 8,6 тысячи. Фасад из доски тех сушки с покрытием Teknos, водосточная система, защитные сетки от грызунов и насекомых обошлись примерно в 11 тысяч рублей. Деревянные окна — еще 10,5 тысячи рублей.

Учитывая «утепленность», комплектацию, качество материалов и размеры дома, такая стоимость не кажется заоблачной.