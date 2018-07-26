На YouTube опубликован фильм ВВС, посвященный делу Бабченко 26.07.2018, 19:11

Аркадий Бабченко

Журналист ВВС пообщался с Аркадием Бабченко и его супругой.

Служба безопасности Украины выложила на своем канале в YouTube фильм телеканала ВВС, посвященный предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, передает gordonua.com.

Журналист ВВС пообщался с Бабченко и его супругой, сотрудничавшим с СБУ «киллером» Алексеем Цимбалюком, главой СБУ Василием Грицаком.

Журналисты также восстановили обстоятельства инсценировки убийства журналиста и показали реакцию на нее российских чиновников и СМИ.

29 мая правоохранительные органы Украины сообщили, что Бабченко, который покинул Россию в начале 2017 года, был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве. 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.

В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.