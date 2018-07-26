Лжеброкеры выманили у белорусов 650 тысяч долларов 5 26.07.2018, 19:19

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Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями.

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело деньгами не менее 9 человек.

Об этом сообщает пресс-служба СК.

Под торговой маркой «Trade12» был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями.

Для этого необходимо было внести деньги на торговый счет на электронной платформе компании.

Потерпевшие были в полной уверенности, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.

Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего «брокеры» убеждали граждан вкладывать все большие суммы.

В случае отказа дополнительно вносить деньги на счет «брокеры» поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом, необходимо его пополнить на еще более крупную сумму.

Установленная на данный момент общая сумма ущерба составляет около 650 тысяч долларов.

Действия неустановленных представителей «Trade12» квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории Беларуси и в странах СНГ с 2016 года.

Интернет-сервис «Trade 12» не имеет прав на оказание финансовых услуг в нашей стране и внесена в «черный список» многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков.