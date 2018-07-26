Британские истребители в Румынии подняли для перехвата самолета РФ 1 26.07.2018, 19:20

1,170

Два «Тайфуна» были подняты с авиабазы у Констанцы на Черном море.

Два британских многоцелевых истребители четвертого поколения "Тайфун", базирующиеся в Румынии, были подняты для перехвата российского бомбардировщика.

Об этом в четверг говорится в заявлении королевских ВВС Великобритании, передает Reuters.

Сообщается, что два "Тайфуна" были подняты с авиабазы у Констанцы на Черном море в ответ на действия российского бомбардировщика, что приближался к воздушному пространству НАТО.

Российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО, уточняется в заявлении.

"Тайфуны" недолгое время патрулировали небо с целью сдерживания, а затем вернулись на базу.