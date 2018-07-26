закрыть
26 июля 2018, четверг, 21:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Беларусь завалила Россию адыгейским сыром

2
  • 26.07.2018, 19:34
  • 1,701
Фото с сайта spravka.ua

Это произошло после того, как Адыгея его запатентовала.

В сентябре 2017 года в России вступили в силу документы, согласно которым адыгейский сыр может производиться только на территории Адыгеи. В итоге производство в РФ этой продукции упало на 15%, а освободившуюся нишу заняли заводы из Казахстана и Беларуси, пишет «Коммерсант».

Конфликт между адыгейскими производителями сыра и их коллегами из других регионов возник в 2016 году, когда название «адыгейский сыр» было закреплено «Роспатентом» как наименование места происхождения товара. В сентябре 2017 года вступило в силу решение суда по интеллектуальным правам, который подтвердил исключительное право предприятий, находящихся на территории Адыгеи (республиканский союз производителей сыра, объединяет семь молочных заводов) на название «адыгейский сыр». Суд согласился с доводами сыроделов Адыгеи о том, что продукт, технология которого была разработана на основе национальной кухни адыгов, имеет уникальные свойства, обусловленные качеством молока (скот пасется в предгорьях Кавказа), а также особыми приемами работы (использование ивовых корзинок для формования сыра) и навыками сотрудников предприятий. Производители из других регионов безуспешно пытались обжаловать запрет использования названия в Верховном суде.

После этого производство адыгейского сыра на предприятиях за пределами республики было остановлено, в результате чего, по данным компании AC Nielsen, сегмент адыгейского сыра в 2017 году сократился на 15,2% (адыгейский сыр занимает около 10% российского рынка мягких сыров). По прогнозу инорегиональных производителей сыра, цена на продукт будет расти, а объем производства в России — сокращаться.

В российских сетях товар активно замещается продукцией из Казахстана и Беларуси, так как производители в этих странах не обязаны соблюдать исключительные права, закрепленные «Роспатентом», пишет «Коммерсант».

Недавно группа молокоперерабатывающих предприятий из нескольких регионов России обратилась в ФАС, «Роспатент» и Минсельхоз РФ с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны предприятий, входящих в Союз производителей продукции «Сыр адыгейский» (Республика Адыгея). Они намерены доказать, что требования к адыгейскому сыру, зафиксированные в патенте, не выполняются в самой Адыгее.

В Беларуси адыгейский сыр производят Лидский молочно-консервный комбинат, Кобринский маслодельно-сыродельный завод, могилевская «Бабушкина крынка», Калинковичский молочный комбинат и другие.


популярное за неделю

Мнение

Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич
Вот и вся «борьба с коррупцией»
Вот и вся «борьба с коррупцией» Николай Статкевич