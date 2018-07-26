В Берлине прошла встреча политических директоров МИД стран «нормандской четверки» 26.07.2018, 19:37

ФОТО: Reuters

Представители «нормандской четверки» обсудили мандат миротворцев ООН на Донбассе.

В Берлине 26 июля состоялась первая встреча политических директоров министерств иностранных дел стран "нормандской четверки".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Состоялась предметная дискуссия о модальности будущей миротворческой операции по мандату ООН, которая должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что несмотря на существование существенных разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и РФ договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта.

"Для украинской стороны, среди прочего, остается принципиальным, что мандат будущей операции должен распространяться на всю временно оккупированную территорию, включая государственную украинско-российскую границу в зоне конфликта, предусматривать вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, а также способствовать установлению мира в регионе", - отметили в МИД.

Напомним, 11 июня в Берлине состоялась "нормандская встреча" на уровне глав МИД четырех стран.