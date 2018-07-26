Богдан Яременко: Декларация США по Крыму - серьезная пощечина для РФ 3 26.07.2018, 19:50

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Богдан Яременко

Декларация США по Крыму – результат, прямо противоположный ожиданиям Москвы после встречи Путина с Трампом.

Декларация США по непризнанию Крыма российским – результат, прямо противоположный ожиданиям Москвы после встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил украинский дипломат Богдан Яременко.

"Есть ряд внутриполитических и внешнеполитических факторов, способствовавших принятию этой декларации. К примеру, нужно было минимизировать негативные последствия встречи Трампа с Путиным. По сути, декларация США по Крыму закрепляет давно сформулированную политику Америки. Для нас это приятный сюрприз, который снимает вопросы о возможном наличии различных договоренностей о принадлежности полуострова. Украинской дипломатии нужно работать дальше, так как сложившаяся в тех же Штатах ситуация способствует принятию законов по Крыму, чтобы привязать новые санкции против РФ к оккупации. А не просто ограничиваться декларациями", – подчеркнул дипломат.

Он считает, что декларация США будет поддержана многими странами мира.

"Этот документ снижает некое политическое напряжение. Также мы сможем ссылаться на него, обращаясь к Вашингтону по вопросам, связанным с Крымом. Это довольно полезный инструмент для Украины. Сейчас понятно, что никто в США не пойдет на соглашения с РФ по Крыму. О чем бы там ни договаривался Трамп. Даже если он и договаривался. Что касается комментариев из РФ об этой декларации: просто россиянам обидно – в Москве считали, что у них есть какой-то прогресс в общении с Трампом. Результат встречи в Хельсинки прямо противоположный тому, что они хотели. Этот документ полностью отвечает позиции Конгресса США в украинском вопросе. Сейчас многие страны поддержат декларацию США по Крыму. Это серьезная пощечина для России", – сказал Яременко.