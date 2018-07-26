Началось банкротство Глубокского РАЙПО

Началось банкротство Глубокского РАЙПО4
- 26.07.2018, 20:01
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Оно задолжало более 11 миллионов рублей.
Экономический суд Витебской области 29 июня начал конкурсное производство дела о банкротстве Глубокского районного потребительского общества, передает vitebsk.cc.
На 1 июня задолженность Глубокского РАЙПО перед кредиторами составила 11 421 000 рублей, на счету предприятия при этом было всего 6000 рублей. Имущество должника оценивается в 5 908 000 рублей, а дебиторская задолженность составляет 1 418 000 рублей.
По последним данным в Глубокском районном потребительском обществе работало 98 человек. Ранее в этом году было объявлено о банкротстве Браславского и Шумилинского РАЙПО.