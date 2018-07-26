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Трамп: США готовы ввести масштабные санкции против Турции из-за пастора Брансона

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  • 26.07.2018, 20:06
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Дональд Трамп

Президент США потребовал немедленно освободить удерживаемого в Турции американского священнослужителя.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что США готовы ввести серьезные санкции по отношению к Турции из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, и призвал немедленно его освободить, передает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты введут масштабные санкции в отношении Турции из-за того, что она долгое время удерживает под стражей пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и прекрасного человека. Он очень страдает. Этот ни в чем не повинный и глубоко верующий человек должен быть освобожден немедленно!» – написал Трамп в «Твиттере».


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