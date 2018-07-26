На пешеходной Комсомольской пенсионер провалился под люк

На пешеходной Комсомольской пенсионер провалился под люк1
- 26.07.2018, 20:15
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Проблемы новой пешеходной улицы в Минске не заканчиваются.
Похоже, минские «пешеходки» пока раскрыли не все секреты и все еще способны неприятно удивить. Вчера днем такое удивление настигло минчанина Олега Борисовича, который чудом отделался лишь ушибами, провалившись в канализационный люк на Комсомольской улице. Пенсионер утверждает, что люк был плотно закрыт, а участок не был огорожен и оборудован предупреждающими табличками, пишет «Онлайнер».
— Вчера примерно без четверти 12 я шел по улице Комсомольской. Собачка у меня на поводке была. И вот только я перешел улицу Интернациональную возле дома №17, как вдруг подо мной перевернулась крышка люка. Я туда ввалился, ударив правую ногу. Ко мне подскочили люди, я так понимаю, официанты из кафе «Тапас», помогли мне выбраться. Работники кафе вынесли мне стул, водички налили. Минут пять я приходил в себя, потом встал, понял, что могу ходить, ничего не сломал, — рассказывает Олег Борисович.
— Благо у меня хватило реакции, чтобы выкинуть перед собой руки, несмотря на то, что мне 65 лет. А если бы на моем месте была пожилая женщина или ребенок? — продолжает мужчина. — Сразу после этого я решил направиться в «Мінскую спадчыну» — видел по телевизору, что это они курируют вопрос реконструкции улицы. Там я увидел директора предприятия (его лицо я запомнил из сюжета). Подошел к нему и попросил пройти со мной к люку. Он согласился.
Я показал ему свои повреждения, люк, объяснил ситуацию. Он признал, что подрядчик, видите ли, поставил крышки не того размера. Сказал, что давал кому-то указания заклинить или огородить. Потом он кому-то позвонил. Подошел какой-то гражданин. Ну а мне просто сказал: «Могу принести вам извинения». Я ответил, что, если повреждения будут сказываться на моем здоровье, я, конечно, выставлю претензию.
Вечером я снова пришел сюда, чтобы посмотреть на этот люк. К этому времени крышку уже поменяли, но днем директор «Спадчыны» сказал мне, что таких люков у него 10—12. Вы же понимаете, чем это могло кончиться?
Директор «Мінскай спадчыны» Александр Кохан подтвердил, что инцидент действительно имел место, однако комментировать ситуацию отказался. «Мужчине уже было дано разъяснение. Директор не видит смысла давать комментарии журналистам», — передали слова директора в приемной.
На данный момент официальной информации о ходе работ нет. Вчера пользователи социальных сетей публиковали фотографии огороженных красными ленточками колодцев.