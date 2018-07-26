На пешеходной Комсомольской пенсионер провалился под люк 1 26.07.2018, 20:15

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Фото: Владислав Борисевич

Проблемы новой пешеходной улицы в Минске не заканчиваются.

Похоже, минские «пешеходки» пока раскрыли не все секреты и все еще способны неприятно удивить. Вчера днем такое удивление настигло минчанина Олега Борисовича, который чудом отделался лишь ушибами, провалившись в канализационный люк на Комсомольской улице. Пенсионер утверждает, что люк был плотно закрыт, а участок не был огорожен и оборудован предупреждающими табличками, пишет «Онлайнер».

— Вчера примерно без четверти 12 я шел по улице Комсомольской. Собачка у меня на поводке была. И вот только я перешел улицу Интернациональную возле дома №17, как вдруг подо мной перевернулась крышка люка. Я туда ввалился, ударив правую ногу. Ко мне подскочили люди, я так понимаю, официанты из кафе «Тапас», помогли мне выбраться. Работники кафе вынесли мне стул, водички налили. Минут пять я приходил в себя, потом встал, понял, что могу ходить, ничего не сломал, — рассказывает Олег Борисович.

Фото: Владислав Борисевич

Фото: Владислав Борисевич

— Благо у меня хватило реакции, чтобы выкинуть перед собой руки, несмотря на то, что мне 65 лет. А если бы на моем месте была пожилая женщина или ребенок? — продолжает мужчина. — Сразу после этого я решил направиться в «Мінскую спадчыну» — видел по телевизору, что это они курируют вопрос реконструкции улицы. Там я увидел директора предприятия (его лицо я запомнил из сюжета). Подошел к нему и попросил пройти со мной к люку. Он согласился.

Фото: Владислав Борисевич

Я показал ему свои повреждения, люк, объяснил ситуацию. Он признал, что подрядчик, видите ли, поставил крышки не того размера. Сказал, что давал кому-то указания заклинить или огородить. Потом он кому-то позвонил. Подошел какой-то гражданин. Ну а мне просто сказал: «Могу принести вам извинения». Я ответил, что, если повреждения будут сказываться на моем здоровье, я, конечно, выставлю претензию.

Фото: Владислав Борисевич

Вечером я снова пришел сюда, чтобы посмотреть на этот люк. К этому времени крышку уже поменяли, но днем директор «Спадчыны» сказал мне, что таких люков у него 10—12. Вы же понимаете, чем это могло кончиться?

Фото: Владислав Борисевич

Директор «Мінскай спадчыны» Александр Кохан подтвердил, что инцидент действительно имел место, однако комментировать ситуацию отказался. «Мужчине уже было дано разъяснение. Директор не видит смысла давать комментарии журналистам», — передали слова директора в приемной.

На данный момент официальной информации о ходе работ нет. Вчера пользователи социальных сетей публиковали фотографии огороженных красными ленточками колодцев.