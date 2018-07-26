Бойкот и билет на стол 2 26.07.2018, 20:27

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Как повышение пенсионного возраста вызвало трения в «Единой России».

В "Единой России" усилились внутренние противоречия. После того, как вся фракция "единороссов" в Госдуме, кроме депутата Натальи Поклонской, проголосовала "за" повышение пенсионного возраста, члены "Единой России", не согласные с этим решением, начали сдавать партбилеты. Вслед за заместителем секретаря Генсовета партии Сергеем Железняком из партии уже вышли еще несколько человек. Но в ответ депутаты-"единороссы" 26 июля бойкотировали заседание комитета, который возглавляет Поклонская, пишет “Настоящее время”.

На заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов из 17 членов комиссии присутствовали лишь два человека – по одному представителю от КПРФ и "Справедливой России". Никто из депутатов "Единой России" на мероприятие не явился, хотя Поклонская состоит именно в этой фракции.

Поклонская заявила, что подобное происходит впервые, и она доложит об этом председателю Госдумы Володину.

Бойкот депутатов связывают с голосованием Поклонской по законопроекту о пенсионной реформе. Она стала единственной от парламентского большинства, кто проголосовал против, хотя фракция "Единая Россия", а также руководство партии приняли решение о консолидированном голосовании в первом чтении "за" пенсионный законопроект.

Поклонская ответила журналистам, что не видит связи с сегодняшним заседанием и с нарушением ей фракционной дисциплины. По ее словам, такие бойкоты могут в детском садике "устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны. Это смешно".

Также она заявила, что не будет сдавать свой мандат депутата, несмотря на то, что это начали делать другие "несогласные" с пенсионной реформой.

26 июля депутат Госдумы Сергей Железняк подал заявление руководству "Единой России" о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии. Перед этим Железняк отказался голосовать за принятие законопроекта о повышение пенсионного возраста – 19 июля он не присутствовал на заседании Госдумы.

Радио Свобода перечислило и других членов "Единой России", которые сдали партбилеты.

"Программа партии и деятельность ее руководства стали направлены против собственного народа. Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об это", – написал в своем заявлении о выходе из партии власти Николай Тарахов из Нижнего Тагила.

Секретарь Заволжского отделения "Единой России" в Ивановской области Александр Крюченков тоже покинул партию, поскольку считает законопроект "антинародным".

Его поддержал теперь Вадим Проворов из Кинешмы, для которого, по его словам, задуманная пенсионная реформа "стала последней каплей".

"Мы лишь первые ласточки, вот увидите, в ближайшее время из "Единой России" начнется массовый исход, каждую неделю будут уходить, – заявил Вадим Проворов Радио Свобода. Он был секретарем местной партячейки с 2006 года, сам себя всегда считал "ярым единороссом". По его словам, сейчас партию покидают самые активные и неравнодушные ее члены.

"Я вот тоже не думал, что когда-нибудь сделаю это, но сил уже просто нет, тупо достали, что партия превратилась в придаток власти, а ее члены, как и депутаты, ни на что повлиять не могут. И все это творится и на федеральном, и на местном уровне", – говорит Проворов.

По его словам, покинула партию также Ольга Матюшина. В своем заявлении она написала, что уходит добровольно, потому что "не поддерживает антинародные реформы партии, направленные против интересов большинства населения Российской Федерации".