За полгода в Витебской области погибли 230 человек 26.07.2018, 20:35

Почти половина отравились алкоголем.

За первую половину 2018 года в Витебской области 230 человек умерли от внешних факторов, такую статистику сообщили на заседании коллегии областной прокуратуры, передает vitebsk.cc.

Почти половина — 107 человек — отравились алкоголем, 58 человек сгорели на пожарах, что также зачастую связано с пьянством, 28 жителей области погибли в ДТП (14 из них произошли по вине пьяных водителей), ее 26 человек утонули, а 11 — погибли в результате несчастных случаев на производстве.

Напомним, что в 2017 году в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, утоплений и несчастных случаев лишились жизни 1172 жителя Витебской области, в том числе — 27 детей.

Что касается криминогенной обстановки, то прокуратура отмечает уменьшение краж, разбойных нападений, а грабежей стало на четверть меньше, чем в первом полугодии 2017 года. В тоже время почти в полтора раза больше зафиксировано хулиганских проявлений.

При этом в 9 районах области зафиксирован рост преступности, наиболее значительный отмечается в Докшицком (+18,9%), Браславском (+16,5%), Витебском (+13,3%) и Россонском (+11,4%) районах.