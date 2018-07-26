Красная книга белорусского футбола 26.07.2018, 20:37

Тимофей Калачев

Кто из белорусских футболистов продолжает играть за границей.

На днях мы радовались небывалой концентрации сборников в чемпионате Беларуси, но это же и повод для грусти: никогда представительство наших футболистов в зарубежных первенствах не было таким куцым. Даже чемпионат Казахстана по нынешним меркам – роскошь, ну а российская премьер-лига просто топ. Вот те, кто на постоянной основе представляет белорусский футбол за границей. Давайте за них болеть, пишет «Трибуна».

Антон Сарока, «Локерен», 26 лет

Как сложно черного аиста встретить в Беларуси, точно так же сложно встретить в Западной Европе белорусского футболиста, тем более в каком-нибудь приличном чемпионате. Бельгийское первенство – из приличных, и с недавнего времени там есть наш экземпляр. Будем верить, все у него получится.

Тимофей Калачев, «Ростов», 37 лет

Белорусов в российской премьер-лиге нынче с гулькин нос, а Калачев там давно и помнит времена, когда все было иначе, и в редкой команде отсутствовало белорусское представительство. Жаль, Тимофей не хочет больше выступать за национальную сборную, но мало ли? Больше 90 лет в Беларуси не видели дикого лесного кота, а недавно, говорят, он вернулся. Вот и Игорь Криушенко все еще надеется.

Александр Мартынович, «Краснодар», 30 лет

Краснодарский бык по совместительству белорусский зубр. Один из немногих легионеров, кто более-менее регулярно играет на приличном уровне. Сайт Whoscored.com включил защитника в символическую сборную по итогам прошлого сезона РФПЛ, а болельщики «Краснодара» определили белоруса в символическую сборную за всю историю клуба. Жаль, с националкой у Мартыновича не очень получается.

Сергей Корниленко, «Крылья Советов», 35 лет

Наш медведь – не очень ловкий, местами неуклюжий, но отважный и напористый. Даже в почетном для форварда возрасте сумел вытащить «Крылья Советов» из ФНЛ в премьер-лигу. В самарской команде по-прежнему рассчитывают на него, а на сборную, похоже, уже не рассчитывает сам Сергей.

Михаил Сиваков, «Оренбург», 30 лет

Барсукам в Беларуси угрожает вырубка деревьев и то, что люди разрушают их норы. Михаил Сиваков оказался под угрозой в России из-за того, что развалилась его предыдущая команда. Однако защитника после «Амкара» вновь подобрал «Оренбург» – белорусская единица в итоге оказалась спасена.

Ренан Брессан, «Шавеш», 29 лет

Если бы бразильская рыжеватая обезьяна вдруг непостижимым образом оказалась в Беларуси, то она была бы так же уникальна, как и бразильский футболист, принявший белорусской гражданство. Пока что Ренан Брессан один такой, он по-прежнему наш и помогает сборной. Следим за его успехами в Португалии.

Антон Путило, «Анкарагюджю», 31 год

Путило – загадочный, как северный кожанок, обитающий в Беларуси. Эта летучая мышь активничает по ночам, увидеть ее непросто. Так же непросто дозвониться и до полузащитника, последние сезоны проводящего в Турции. У главного тренера сборной это не всегда получается.

Иван Маевский, «Астана», 30 лет

В Беларуси нет верблюдов, но если бы были, то они походили бы на Маевского – невозмутимостью и улыбчивостью. Вообще, в Казахстане, где Иван сейчас выступает, верблюдов уважают, белорусский легионер тоже в цене. Продолжает собирать с «Астаной» титулы, выступает в еврокубках, прилежно тащит сборную по мере возможностей, причем никогда не ропщет.

Александр Володько, «Шахтер» Караганда, 32 года

Белорусы даже в Казахстане еще более редки, чем черные коршуны в Беларуси, а ведь еще недавно мы относились к тамошнему чемпионату с легкой брезгливостью. В печальной Караганде, у которой все плохо в сезоне, обживается двусердечный коршун Володько. Он уже слишком мудр, чтобы помогать сборной.

Сергей Политевич, «Кайрат», 28 лет

Крапчатые суслики предпочитают степи. Сергей Политевич тоже предпочел бескрайнюю казахскую равнину турецкому плоскогорью, хотя на прежнем месте работы у защитника получалось очень неплохо, несмотря на то, что его «Генчлербирлиги» провалился в минор. Белорусу предлагали остаться в Турции, но он выбрал другой вариант. Тем не менее Сергей по-прежнему очень важен для сборной.

Денис Поляков, АПОЭЛ, 27 лет

Возможно, защитник уже проспал свое легионерское счастье, как соня-полчок. Вокруг него происходит что-то странное. АПОЭЛ стартовал в Лиге чемпионов, а Денис ни разу не попал в состав. Поговаривают о скором расставании, но давайте верить, что все обойдется.

Сергей Черник, «Нанси», 30 лет

Белорусская ловкая рысь чахнет во французском Д2. Черник остается в «Нанси» на следующий сезон, но лишь в статусе дублера основного вратаря. Хотелось бы большего, но как есть. Вспомнит ли об игроке без практики Криушенко?