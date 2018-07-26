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Финляндия о «приеме» Шойгу: Россиян отвлекают от пенсионной «реформы»

  • 26.07.2018, 20:46
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Сергей Шойгу

В России огромные внутренние проблемы, поэтому приходится запугивать россиян Западом.

Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистьо спокойно отнесся к высказываниям своего российского коллеги Сергея Шойгу о том, что Москва обеспокоена якобы сближением Финляндии и Швеции с НАТО.

Об этом пишет Yle, передает eurointegration.com.

"Этот прием применялся в России и раньше. НАТО и Запад традиционно представляются чем-то, от чего исходит угроза. Россия часто чувствует себя "в осаде", - отметил глава Минобороны.

"Министр Шойгу или Россия не хотят вступления Финляндии или Швеции в НАТО. В этом заключался посыл, и он уже озвучивался многократно. Финны могут спать спокойно. В России огромные внутренние проблемы, самая крупная из которых в данный момент - это, возможно, пенсионная реформа. Запугивание Западом может отвлечь от них", - добавил глава оборонного ведомства.

Шойгу во вторник в Москве сделал заявления о сотрудничестве НАТО с Финляндией и Швецией, которые содержали несколько неточностей и фактических ошибок, сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии. В ведомстве подчеркнули: Шойгу говорит неправду, что Финляндия "втягивается" в НАТО.


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