Пропавший министр сельского хозяйства Парагвая погиб в авиакатастрофе 26.07.2018, 21:05

Всего на борту воздушного судна находились четыре человека.

В результате крушения в Парагвае легкомоторного самолета погиб министр сельского хозяйства страны Луис Гнейтинг, другие находящиеся на борту также не выжили.

Об этом сообщает Ultima Hora со ссылкой на администратора аэропорта Асунсьона Рубена Агилара, передает РБК.

Как отмечается, части самолета были обнаружены неподалеку от аэропорта вылета. В настоящий момент спасатели работают на месте авиакатастрофы.

Всего на борту воздушного судна находились четыре человека: Гнейтинг, его заместитель Висенте Рамирес, чиновник Луис Чароти и пилот Херардо Лопес.

Легкомоторный самолет Beechcraft Baron BE58 пропал с радаров 25 июля в 1:20 по Минску. Он направлялся из Айоласа в аэропорт столицы страны Асунсьон.