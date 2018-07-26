закрыть
26 июля 2018, четверг, 21:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Земля тут местами шевелится»

  • 26.07.2018, 21:18

В Гомеле на улице Советской из-за аварии канализации образовались глубокие провалы в грунте.

Последствия недавних ливней продолжают создавать критические ситуации в Гомеле.

На зеленой зоне по улице Советской между перекрестком с Кирова и далее в сторону пересечения с улицами Шилова и Чонгарской дивизии ведутся аварийные работы. На протяжении нескольких сотен метров их место огорожено забором и лентами. На участке улицы Кирова до пешеходного моста лежат уже соединенные муфтами пластиковые трубы диаметром около 800 мм, длиной в несколько сотен метров, пишут «Сильные новости».

Далее на улице Советской в нескольких местах тяжелая техника ведет земляные работы, некоторые деревья выкорчеваны с корнем. Глубина одного из раскопов достигает приблизительно 7-8 метров, на дне его — вода. На противоположном конце огороженного участка, у бетонной стены зияют три глубокие ямы. Одна с ровными стенками, возможно, от старого канализационного колодца. Две другие ямы — очевидно, провалы, размытые ливнями. Их края — наполовину обвалившиеся, глубина — до 4-5 метров. Грунт между двумя такими ямами просел вниз и кажется, готов вот-вот провалиться. Когда я осторожно приближаюсь к краю одной из них, на дне внезапно бьет бурный поток воды с пеной. У последней ямы-колодца работает мотопомпа.

Рабочие у провалов ходят тоже с опаской. «Земля тут местами шевелилась», — говорит один из них. Место огорожено лентой. Судя по нашивкам на спецовке, работы ведет коммунальное предприятие «Гомельводоканал».

25 июля аварийные работы на Советской продолжались и после 9 часов вечера. На месте их проведения, по словам работников, находился заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков.

Что же произошло на Советской? 26 июля комментарии в КПУП «Гомельводоканал» по поводу случившегося дать было некому, поскольку директор предприятия как раз находился на месте работ. Никого из компетентных должностных лиц не оказалось на месте и в Гомельском горисполкоме. Поэтому рассказываем со слов простых рабочих. Они пояснили: из-за ливней впитавший дополнительную влагу грунт своей тяжестью продавил старую бетонную трубу канализации диаметром 800 мм. Под землю хлынула вода, а в почве стали образовываться глубокие провалы. Было принято решение о замене большего участка трубы. Однако современная техника позволяет провести такого рода техническую операцию без раскапывания поверхности. Специальная землеройная машина типа «Крот» пробивает подземный канал прямо в толще грунта, а затем туда заводится заранее смонтированная труба.

Земляные провалы в эти дни образовались во многих местах города. По словам коммунальщиков, таких последствий от разгула стихии не было в Гомеле более десяти лет.


популярное за неделю

Мнение

Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич
Вот и вся «борьба с коррупцией»
Вот и вся «борьба с коррупцией» Николай Статкевич