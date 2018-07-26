«Земля тут местами шевелится» 26.07.2018, 21:18

В Гомеле на улице Советской из-за аварии канализации образовались глубокие провалы в грунте.

Последствия недавних ливней продолжают создавать критические ситуации в Гомеле.

На зеленой зоне по улице Советской между перекрестком с Кирова и далее в сторону пересечения с улицами Шилова и Чонгарской дивизии ведутся аварийные работы. На протяжении нескольких сотен метров их место огорожено забором и лентами. На участке улицы Кирова до пешеходного моста лежат уже соединенные муфтами пластиковые трубы диаметром около 800 мм, длиной в несколько сотен метров, пишут «Сильные новости».

Далее на улице Советской в нескольких местах тяжелая техника ведет земляные работы, некоторые деревья выкорчеваны с корнем. Глубина одного из раскопов достигает приблизительно 7-8 метров, на дне его — вода. На противоположном конце огороженного участка, у бетонной стены зияют три глубокие ямы. Одна с ровными стенками, возможно, от старого канализационного колодца. Две другие ямы — очевидно, провалы, размытые ливнями. Их края — наполовину обвалившиеся, глубина — до 4-5 метров. Грунт между двумя такими ямами просел вниз и кажется, готов вот-вот провалиться. Когда я осторожно приближаюсь к краю одной из них, на дне внезапно бьет бурный поток воды с пеной. У последней ямы-колодца работает мотопомпа.

Рабочие у провалов ходят тоже с опаской. «Земля тут местами шевелилась», — говорит один из них. Место огорожено лентой. Судя по нашивкам на спецовке, работы ведет коммунальное предприятие «Гомельводоканал».

25 июля аварийные работы на Советской продолжались и после 9 часов вечера. На месте их проведения, по словам работников, находился заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков.

Что же произошло на Советской? 26 июля комментарии в КПУП «Гомельводоканал» по поводу случившегося дать было некому, поскольку директор предприятия как раз находился на месте работ. Никого из компетентных должностных лиц не оказалось на месте и в Гомельском горисполкоме. Поэтому рассказываем со слов простых рабочих. Они пояснили: из-за ливней впитавший дополнительную влагу грунт своей тяжестью продавил старую бетонную трубу канализации диаметром 800 мм. Под землю хлынула вода, а в почве стали образовываться глубокие провалы. Было принято решение о замене большего участка трубы. Однако современная техника позволяет провести такого рода техническую операцию без раскапывания поверхности. Специальная землеройная машина типа «Крот» пробивает подземный канал прямо в толще грунта, а затем туда заводится заранее смонтированная труба.

Земляные провалы в эти дни образовались во многих местах города. По словам коммунальщиков, таких последствий от разгула стихии не было в Гомеле более десяти лет.