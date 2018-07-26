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Лукашенко хочет занять на российском рынке

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  • 26.07.2018, 21:23
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Беларусь привлекает заем для решения текущих бюджетных проблем.

Беларусь собирается разместить на российском рынке гособлигации в рублях. Организаторами размещения станут Газпромбанк, Совкомбанк, «ФК Открытие», а также Евразийский банк развития (ЕАБР), сообщило правительство страны.

Параметры эмиссии не раскрываются, пишут «Ведомости». Они будут определяться перед размещением в зависимости от спроса, уточняет управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев. Размещение может состояться осенью, добавляет зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов.

О том, что Беларусь запускает трехлетнюю программу заимствований на российском рынке, минфин страны объявил в начале июня. «Сумма определится рынком, но она небольшая. Минимально – $100 млн в эквиваленте в год», – говорил первый замминистра финансов Максим Ермолович (цитата по «Интерфаксу»). Бонды будут долгосрочными, срок обращения составит не менее трех лет, уточнял он: «При этом технически размещение может производиться хоть каждый день».

Беларусь привлекает заем для решения текущих бюджетных проблем, объясняет директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Резерв внутренних заимствований, по-видимому, уже исчерпан либо заканчивается, рассуждает он, поэтому Беларусь активно ищет внешние источники финансирования бюджетного дефицита. В конце 2017 г. МВФ не предоставил стране очередной кредит на $3 млрд, напоминает Кнобель: «Займы на российском рынке могут стать альтернативным источником денег для решения текущих проблем».

Чтобы обеспечить спрос на белорусские бумаги, потребуется достаточная премия к ОФЗ – не менее 50-100 б. п., указывает портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Константин Артемов. «На мой взгляд, нет смысла размещаться по ставке со спредом менее 50 б. п. Инвесторам в таком случае будет спокойнее вложиться в высоконадежные рублевые бумаги первого эшелона и не беспокоиться о российско-белорусских отношениях и позициях Беларуси», – говорит он.

Эмитенты со схожим кредитным рейтингом торгуются на российском рынке с доходностью ниже 9%, напоминает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Дорофеев. «Для начала Беларусь может установить ориентир доходности на уровне 9,5-10%, а в процессе сбора заявок снизить ставку. В таком случае на бумаги будет спрос, в том числе и со стороны физических лиц», – советует Дорофеев.

Это не первый раз, когда Беларусь размещает облигации в рублях. В 2012 г. государство разместило двухлетние бонды на 7 млрд руб., купонная ставка по которым составила 8,7%.


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