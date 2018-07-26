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Названы неожиданные свойства молодого картофеля

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  • 26.07.2018, 21:30
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Молодой картофель медики называют полезным диетическим продуктом.

На сезонном рынке радует глаз молодой картофель. По словам специалистов, это великолепный продукт для поддержания здоровья и стройной фигуры — картофель, который созревает раньше, содержит много белка и мало крахмала, а калорийность молодых клубней на 30% ниже, чем у зрелых, передает medikforum.ru.

Молодой картофель медики называют полезным диетическим продуктом – в его составе до 80% воды, минимум простых сахаров и много полезных для пищеварения органических кислот и клетчатки, витаминов, минералов.

«В молодом картофеле содержатся биофлавоноиды — мощные антиоксидантные вещества, которые продлевают молодость, снижают риск онкологических заболеваний, укрепляют сосуды», — констатируют эксперты в области питания.

Употребление молодой картошки чрезвычайно полезно для сердца: в ней повышена концентрация главных сердечных минералов, калия и магния. В одной средней по размеру картофелине калия больше, чем в банане. Учитывая, что калий активизирует выведение лишней жидкости из организма, употребление молодого картофеля может помогать при склонности к отечности, повышенном давлении.

Магний, входящий в состав молодой картошки, делает кости крепче, нормализует давление, защищает от скачков сахара в крови, поддерживает энергетический тонус. Также молодой картофель укрепляет зубную эмаль, предотвращает отложения камней в желчном пузыре и почках.

Эксперты утверждают: если употреблять 250-300 граммов картофеля в день, это на 70% восполнит потребность организма в витамине С. Лучше всего при этом варить картофель в мундире, тогда потери ценного витамина из-за воздействия высоких температур окажутся минимальными.


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