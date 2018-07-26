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Бывшего президента Армении обвинили в свержении конституционного строя

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  • 26.07.2018, 21:37
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Роберт Кочарян
Фото: Panorama.am

Дело в отношении экс-президента Армении началось с приходом к власти Никола Пашиняна.

Специальная следственная служба Армении предъявила бывшему президенту страны Роберту Кочаряну обвинения в свержении конституционного строя в 2008 году, передает «Медуза».

Сам Кочарян выразил уверенность, что выдвинутые обвинения — «это вендетта и политическое преследование».

«Бывший президент Роберт Кочарян обвиняется в том, что с группой людей сверг конституционный порядок в стране после президентских выборов 2008 года. Специальная следственная служба обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения в отношении Кочаряна», — говорится в заявлении.

После президентских выборов в 2008 году, победу в которых одержал Серж Саргсян, сторонники его противника Левона Тер-Петросяна вышли на улицы с требованием пересмотра результатов голосования. Кочарян, занимавший на тот момент должность президента, ввел в стране чрезвычайное положение, и демонстрации были разогнаны: в ходе столкновений погибли двое полицейских и восемь протестующих, десятки получили ранения.


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