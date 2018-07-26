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Shell запустила программу обратного выкупа акций на $25 миллиардов

  • 26.07.2018, 21:55
Фото: AFP

Британско-нидерландская энергетическая компания объявила о запуске программы обратного выкупа акций.

Об этом сообщает «Коммерсант».

Программа рассчитана на три года, в течение этого времени компания собирается выкупить акций на $25 млрд.

Shell пообещала, что каждые три месяца с настоящего момента и до 2020 года она будет выкупать акций на $2 млрд, но подчеркнула, что программа будет зависеть от цен на нефть и сокращения долга компании.

Запуска этой программы давно ожидали на фоне снижения долга компании, и теперь она начата, несмотря на то что прибыль Shell во втором квартале оказалась ниже ожиданий аналитиков: чистая прибыль, причитающаяся акционерам, выросла на 30%, до $4,7 млрд, а аналитики ожидали $6 млрд.

Начать обратный выкуп Shell пообещала еще при заключении сделки с BG Group два года назад. Запуск программы, по мнению экспертов, - еще одно свидетельство восстановления нефтегазовой отрасли.

"Наши прогнозы по свободному денежному потоку и прогресс в укреплении баланса дают нам уверенность, чтобы начать программу обратного выкупа", - заявил генеральный директор Shell Бен ван Берден.


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