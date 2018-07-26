Зачем Европе гибридный генерал? 2 Ирина Бирна, kasparov.ru

26.07.2018, 22:02

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Имя Герасимова в Германии навсегда связано с доктриной гибридной войны.

Как-то совершенно незаметно для комментаторов прошли два события этой недели. Но немецкое радио (DLF) мне напомнило: "В Берлине с официальным визитом побывал Министр иностранных дел России Лавров в сопровождении Начальника Генерального штаба Герасимова..." Далее радио, краснея динамиками, сообщило, что встреча, оказывается, состоялась еще вчера, во вторник, 25-го июля. И, конфузясь уже полной гаммой, стало объяснять, спотыкаясь о предлоги: да, Герасимов "невъездной", он находится на самом верху списка тех, кому въезд в Европу заказан, но, оказывается, и из этого правила есть исключения, и генерал может быть принят европейскими правительствами "для проведения политических переговоров". И в конце радио облегченно выдохнуло: "Европейские партнеры были проинформированы Правительством Германии о состоявшихся консультациях".

Тут, как хотите, много странного. Во-первых, эта забывчивость: радио сообщает о событии не в режиме "life", а post factum. Во-вторых, для "политических переговоров" достаточно одного Лжеца Лаврового – это его работа. Какое место в политике занимает гибридный генерал Герасимов? В-третьих, если уж дело в политике, то почему не поехал его шеф – "русский" Марс Кужугетович? Понимаю: такого иностранцам не покажешь. Он, чего доброго, станет спрашивать, по чем в Берлине цемент этим летом, или много ли здесь на стройках воруют. Но ведь ему, опять-таки, и говорить ничего не надо, и, если майор прикажет молчать и рта не открывать, то фельдмаршал даже во время официального ужина от еды жестами будет отказываться.

Не додали ясности и официальные сообщения в русскоговорящем интернете: "обсуждались вопросы гуманитарной обстановки в Сирии, возвращение беженцев и выполнение Минских соглашений". Но вопросы эти обсуждаются вот уже почти четыре года практически еженедельно – уже и войска (сколько – три? – по-моему) раза, вывели; уже и гуманитарные конвои допустили (чтобы потом их разбомбить); уже и о "Минск" мозоли на языках натрудили. И все без специалиста по гуманитарным вопросам Герасимова. А тут вдруг понадобился... Зачем?

Встреча в Хельсинки с многочасовым шептанием двух вершителей судеб, официально породила нечто, меньшее мыши: президенты договорились об улучшении и укреплении контактов между бизнесменами двух стран, усилении усилий в борьбе с терроризмом, и о все той же "гуманитарной ситуации" во все той же многострадальной Сирии, в которой "русское оружие", как когда-то социализм, "победило окончательно". Трудно поверить, что даже эти двое могли часами болтать ни о чем: "контакты между бизнесменами" хорошо описаны в соответствующих статьях санкций; "усилия" в борьбе с терроризмом "усиливают" с подачи России вот уже 19 лет, с тех самых пор, как сахар стал загадочным образом взрываться, как только к нему прикоснуться чародеи известных служб. Еще меньше надежд на то, что Трамп станет вкладывать деньги американских налогоплательщиков в сирийского мясника. Поэтому неофициально, на уровне слухов, распространенная информация о том, что говорили оба блондина о "референдуме на Донбассе", заслуживает самого серьезного внимания. И, пожалуй, только ею и можно объяснить явление Герасимова Европе. Визит этот может быть связан с обязательством Путина Трампу подготовить европейских "партнеров" к готовящемуся ходу. С этой поправкой становится понятна и логична "забывчивость" немецких новостных каналов, их путанные объяснения и оправдания.

Имя Герасимова здесь, в Германии, навсегда связано с доктриной гибридной войны. Провести "референдум" на оккупированном Россией Донбассе – идея окончательно гибридизировать войну, т.е. добиться того, чего не смогли смешанными гибридно-конвенционными методами. А визит Герасимова в Европу – доказательство многоликости средств, методов и возможностей ведения этой войны.

А второе событие, о котором я упомянула в начале статьи? Так ведь после Берлина гибридное оружие России повезли в Париж. Или вы еще сомневаетесь, зачем?

Ирина Бирна, kasparov.ru