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Белорусский певец продает квартиру в Минске почти за полмиллиона долларов

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  • 26.07.2018, 22:24
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Жилье с дизайнерским ремонтом в стиле лофт продается за 491 тысячу долларов.

Квартира площадью 144 квадратных метра в ЖК «Славянский квартал» принадлежит белорусскому певцу с псевдонимом Misha FM. Жилье с дизайнерским ремонтом в стиле лофт продается за 491 тысячу долларов. Много красивых фото — в материале tut.by.

В 2015 году Misha FM рассказывал о том, как заселился в огромную квартиру на 19-м этаже. «Изначально здесь была трехкомнатная квартира. Одну спальню мы оставили, сделали перегородку из полупрозрачного стекла, остальные стены снесли. Получился такой „лофт“, выполненный из бетона, дерева и металла».

Гостиная

За три года интерьер в квартире заметно изменился: появилась дополнительная мебель, добавились вещи и детали. В гостиной — обеденная зона для большой тусовки, с спальне — уютный текстиль и мебель.

Кухня

Спальня

Санузел


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