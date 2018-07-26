США анонсировали расширение санкций против России 4 26.07.2018, 22:23

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Конгресс США может принять законопроект об антироссийских санкциях до конца года.

Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что американский конгресс может принять законопроект об антироссийских санкциях до конца года, передает агентство Bloomberg.

«Конгресс, вероятно, примет законопроект о санкциях против России в этом году», — цитирует агентство Коркера.

Политик добавил, что хотел бы утвердить документ «в ближайшие месяцы».