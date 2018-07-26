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Лига Европы: Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с познаньским «Лехом»

  • 26.07.2018, 22:21

Матч завершился со счетом 1:1.

В первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы «Шахтер» позволил отыграться польскому «Леху» и свести встречу к ничьей — 1:1, передает «Прессбол».

ШАХТЕР — ЛЕХ — 1:1

ШАХТЕР: Климович (к) — Бурко, Рыбак, Бордачев, Матвейчик — Сзоке, Селява — Ковалев, Каньяс, Эбонг (Баланович, 46) — Бакай (Лаптев, 73).

Запасные: Чесновский, Сойри, Сибомана, Шимунович, Шибун.

ЛЕХ: Бурич — Яницки, Рогне, Де Марко — Макушевски (к), Цывка, Тиба, Костевич — Рэдуц (Гайос, 77), Гюткьер, Евтич (Рейс Амарал, 70).

Запасные: Путноцки, Тралка, Соболь, Орловски, Томасик.

<>ГОЛЫ: 1:0 — Бакай (53). 1:1 — Амарал (89).


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