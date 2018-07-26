Лига Европы: Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с познаньским «Лехом»
- 26.07.2018, 22:21
Матч завершился со счетом 1:1.
В первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы «Шахтер» позволил отыграться польскому «Леху» и свести встречу к ничьей — 1:1, передает «Прессбол».
ШАХТЕР — ЛЕХ — 1:1
ШАХТЕР: Климович (к) — Бурко, Рыбак, Бордачев, Матвейчик — Сзоке, Селява — Ковалев, Каньяс, Эбонг (Баланович, 46) — Бакай (Лаптев, 73).
Запасные: Чесновский, Сойри, Сибомана, Шимунович, Шибун.
ЛЕХ: Бурич — Яницки, Рогне, Де Марко — Макушевски (к), Цывка, Тиба, Костевич — Рэдуц (Гайос, 77), Гюткьер, Евтич (Рейс Амарал, 70).
Запасные: Путноцки, Тралка, Соболь, Орловски, Томасик.
<>ГОЛЫ: 1:0 — Бакай (53). 1:1 — Амарал (89).