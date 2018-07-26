Эстония ввела бесплатный проезд в автобусах 5 26.07.2018, 22:34

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Жители 11 из 15 уездов Эстонии с начала июля могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. Жители 11 из 15 регионов с начала июля могут бесплатно пользоваться автобусами, сообщила в четверг, 26 июля, агентству AFP министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, передает DW.

Тем самым, по ее словам, власти страны хотят остановить уход сельского населения в города и внести вклад в защиту окружающей среды. Кроме того, в Таллине рассчитывают, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования легковых автомобилей гражданами страны.

В Таллине - бесплатно с 2013 года

В 2017 году парламент Эстонии поставил цель до 2030 года удерживать расход традиционных видов горючего на уровне 2012 года. "То есть мы должны найти возможности убедить людей использовать более экологичные виды передвижения", - указала Симсон.

В Таллине общественный транспорт стал бесплатным для жителей еще в 2013 году. Бургомистр Таави Аас считает программу успешной, несмотря на рост числа автомобилей за последние годы. По опросам, около половины пассажиров стали использовать общественный транспорт чаще с тех пор, как он стал бесплатным.