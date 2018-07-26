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Ради «Евроопта» в Оршанском районе отменили антимонопольный барьер

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  • 26.07.2018, 22:40
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Соответствующий указ подписал Лукашенко.

Лукашенко 26 июля подписал указ № 297 «О проведении эксперимента», которым позволил создавать магазины в Оршанском районе, несмотря на имеющийся антимонопольный барьер в 20%, передает tut.by.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов, доля которых в объеме розничного товарооборота превышает 20%, разрешается с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2022 года приобретать и арендовать дополнительную торговую площадь для торгового обслуживания в Оршанском районе, говорится в сообщении пресс-службы диктатора Беларуси.

В мае жители городского поселка Ореховск в Оршанском районе обратились к властям с требованием пустить к ним «Евроопт». В этом населенном пункте местное райпо обанкротилось и закрывает магазины, цены в мелких частных магазины люди считали завышенными, а ассортимент товаров — маленьким. «Евроопт» был готов прийти в поселок, но не мог этого сделать в соответствии с антимонопольным законодательством. Остальные ритейлеры не проявляли инициативу.

В Ореховске проживает около трех тысяч человек.


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