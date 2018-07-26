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Лига Европы: Брестское «Динамо» победило «Атромитос» - 4:3

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  • 26.07.2018, 22:55

Брестчане вели со счетом 4:0, однако в концовке матча пропустили три гола.

Брестское «Динамо» растеряло четырехголевое преимущество в матче с «Атромитосом», но все-таки одолело греческий клуб в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы — 4:3, передает «Прессбол».

ДИНАМО Бр — АТРОМИТОС — 4:3

ДИНАМО Бр: Павлюченко — Веретило (к), Филипович (Нехайчик, 45), Кики, Каргас, Осучукву (Залеский, 62), Юзепчук (Витус, 76), Нойок, Фамейе, Савицкий, Хобленко.

Запасные: Гутор, Кривец, Нивалдо, Кириленко.

АТРОМИТОС: Миркович — Нацос, Рисванис, Хатцисаяс, Яннулис, Мадсон, Бусуладжич, Манусос (Муякич, 75), Вассилакакис (к) (Н'Cикюлю, 46), Бруно, Кулурис.

Запасные: Гаруфалиас, Карасалидис, Кивракидис, Медьери, Умбидес.

ГОЛЫ: 1:0 — Филипович (5). 2:0 — Савицкий (13-п). 3:0 — Савицкий (61). 4:0 — Савицкий (70). 4:1 — Манусас (73). 4:2 — Веретило (80, автогол). 4:3 — Кулурис (88).

Предупреждения: Кулурис (26), Осучукву (36), Хобленко (82), Фамейе (86).


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