Худший день компании Facebook в истории 1 26.07.2018, 23:29

Всего за несколько часов основатель соцсети Марк Цукерберг потерял около 15 миллиардов долларов.

Компания Фейсбук переживает сегодня свой худший день на бирже. В результате разочаровавшего инвесторов отчета за второй квартал стоимость акций социальной сети на данный момент снизилась почти на 20 процентов. Совокупные потери инвесторов составляют более 100 миллиардов долларов, а основатель компании Марк Цукерберг выбыл из первой десятки самых богатых людей мире. Его личное состояние по приблизительным подсчетам уменьшилось на 15 миллиардов, пишет «Голос Америки».

Причиной столь резкого падения стала публикация ежеквартального отчета, впервые с 2015 года не оправдавшего ожиданий аналитиков. В первую очередь инвесторов разочаровали самые низкие темпы роста пользовательской базы, чуть больше полутора процентов, против 3,14% в первом квартале этого года.

Также на резкую распродажу повлияло снижение на один миллион числа пользователей в Европе, и отсутствие роста приверженцев соцсети в Северной Америке. Разочарование усилил прогноз падения выручки во второй половине года, ужесточение европейского законодательства в области защиты данных и внедрение непопулярных среди рекламодателей видов подачи контента.

По версии Блумберг, такими результатами во втором квартале Facebook расплачивается и за многочисленные скандалы, связанные с утечкой данных миллионов пользователей. Обвал социальной сети негативно сказался и на другом технологическом гиганте – компании Twitter. После 14:00 по времени восточного побережья США ее акции были дешевле на три с половиной процента.

Примечательно, что драматичный обвал стоимости Facebook напомнил журналистам о «Пятнице Мальборо» (Marlboro Friday). В начале девяностых табачная компания Филип Моррис (Philip Morris), которая была одним из главных игроков на бирже, буквально за один день потеряла в цене около четверти своей стоимости. Тогда причиной разочарования инвесторов стало снижение ожиданий относительно прибыльности компании в долгосрочной перспективе.

Считалось, что сигаретный бренд «Мальборо» вызывает стойкую зависимость и, что он неуязвим относительно других конкурентов, поэтому инвесторы были убеждены в неизбежном долгосрочном росте. Но на практике все оказалось не так радужно, и второго апреля 1993 года компании пришлось снизить стоимость сигарет на 20 процентов, чтобы удержать свое доминирующее положение.

Этот маркетинговый ход стал полной неожиданностью для тех, кто вложил деньги в компанию, и после этого началась обвальная распродажа акций Филип Морис. Про эту историю вспоминают сегодня потому, что она напоминает случай с Фейсбук, его инвесторы тоже были убеждены в стойкой зависимости пользователей от социальной сети. Они не рассматривали скандалы про «фейк ньюз» и утечки персональных данных как реальную угрозу. Акции технологического гиганта ранее в этом году выросли на 23 процента, а стоимость компании превысила шестьсот миллиардов долларов.