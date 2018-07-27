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СМИ: США и союзники готовят удар по ядерным объектам Ирана

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  • 27.07.2018, 7:35
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Фото: EPA

Операция может быть проведена уже в августе.

США готовы нанести удар по ядерным объектам Ирана, выяснил ABC News. Это, по данным источников канала, может произойти уже в августе.

При подготовке удара США по Ирану австралийские оборонные объекты, вероятно, будут задействованы в определении целей, рассказали ABC News источники в правительстве Австралии. Аналогичную роль, по их данным, будут играть британские спецслужбы.

Однако существует большая разница между предоставлением точных разведывательных данных, анализом объектов Ирана и участием в «кинетической» миссии, подчеркнул в беседе с каналом неназванный высокопоставленный представитель сил безопасности страны. «Разработка картины очень отличается от фактического участия в нанесении удара», — пояснил он, заметив также, что предоставление властям и представителям союзников информации о том, что происходит на местах, совсем не то же самое что и «активное нацеливание».

На австралийской Северной территории, как уточняет канал, размещен совершенно секретный оборонный объект, который считается ключевым среди так называемого альянса «Пяти глаз», который объединяет спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Расположенный в Австралии объект, по информации ABC News, играет определенную роль в управлении американскими шпионскими спутниками. Именно он может быть задействован в подготовке и разработке удара по Ирану.

Также в этих мероприятиях, по данным источников канала, могут быть задействованы «аналитики из малоизвестного австралийского агентства геопространственной разведки». Остальных деталей о подготовке удара собеседники ABC News не приводят.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, как напоминает телеканал, накануне утром заявил: оснований полагать, что США готовятся к военной конфронтации с Ираном у него нет.

В мае президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, которая была подписана с еще пятью странами (Россией, Великобританией, Германией, Францией и Китаем). Согласно этому договору, Тегеран должен был отказаться от своей ядерной программы в обмен на отказ остальных государств от санкций в отношении него. Трамп же, придя ко власти, утверждал, что Иран условий этого соглашения не соблюдает.

После выхода из договора Вашингтон пообещал к ноябрю вновь ввести против Тегерана все ограничения, от которых он отказался после заключения сделки. Так, будут снова введены меры против иранской промышленности, торговли и золотодобывающей промышленности, а также топливно-энергетического комплекса. «Наша цель — усилить давление на иранский режим, сократив до нуля его доходы от продаж сырой нефти», — утверждал 2 июля директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук.

После этого Тегеран пригрозил, что, если США введут запрет на импорт иранской нефти, Иран через Ормузский пролив заблокирует все поставки топлива в Персидском заливе.

За этим последовала перепалка иранского лидера Хасана Роухани и президента США. Роухани тогда заявил, что Трамп не должен «играть с огнем» и провоцировать Тегеран. Трамп в свою очередь, обращаясь к главе Ирана, сказал: «Никогда больше не смейте угрожать Соединенным Штатам или вас ждут такие последствия, какие мало кто испытывал за всю историю».

Командующий элитным спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани, реагируя на это, пригрозил лишить президента США всего в случае войны.


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