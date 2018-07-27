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Reuters: Российская элита ополчилась против Путина

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  • 27.07.2018, 7:47
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Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

В РФ заговорили о негативных последствиях саммита в Хельсинки.

Через неделю после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в российской политической и деловая элите заговорили о том, что, возможно, российский лидер переусердствовал, обыграв американского президента, что теперь может стать причиной новых санкций США, пишет агентство Reuters (перевод – The Bell).

Детали

«Была надежда на то, что после переговоров Путина и Трампа начнется диалог. Но реакция внутри США блокирует любой диалог. Угроза более широких санкций возросла», — сказал агентству российский миллиардер, попавший в «кремлевский список» Минфина США.

«Путин — суперпереговорщик. И получилось, что он переиграл в Хельсинки Трампа, — написал на своей странице в Facebook Сергей Марков, многолетний сторонник Путина и бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия». — Переиграл с большим перевесом. И тем самым создал проблему. Потому что подставил партнера под сильную критику в США». По его словам, Путин должен был дать Трампу шанс сказать американским СМИ, что он добился от российского лидера уступок, «сыграть в поддавки» для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

«Итог у этого пока один — Россию продают», — сказал сотрудник одного из российских государственных банков. По его словам, все ликвидные бумаги сейчас оказались заложниками геополитики. «Ты активы не можешь держать в рублях, потому что рубль завязан на доллар, то есть если будут санкции, то будет плохо рублю, — говорит один российский бизнесмен. — Ты не можешь держать их в долларах тоже из-за санкций. Остается евро в негосударственных банках, что тоже страшно. По-хорошему (доступны) американские Treasuries и другие низкорискованные активы. Но вообще никто ничего хорошего не ждет».

Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги считает, что Путину, возможно, было бы лучше придерживаться подхода «стратегического выжидания» в отношениях с США. «Первые признаки разрядки в гибридной войне России и Запада были… пресечены на корню поведением Трампа и яростью его критиков в США. Сейчас Москва должна придерживаться выжидательной стратегии: оставить в покое Америку и Европу и сосредоточить внимание на странах, которые имеют гораздо более важное значение для ее будущего — это государства Азии и Ближнего Востока», — написал он в статье, опубликованной после саммита.

Контекст

Итогом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки стал беспрецедентный скандал в США, в ходе которого оппоненты президента обвинили его чуть ли не в измене родине. На фоне этого скандала в Конгрессе начали обсуждать новые санкции. Подробнее об этом мы писали здесь и здесь.

Считаться с давлением общественного мнения вынужден и Белый дом. В среду стало известно, что встреча Путина и Трампа в Вашингтоне откладывается до конца «охоты на ведьм», которая, по подсчетам Белого дома, должна наступить к началу следующего года.

Позднее в четверг на слушаниях в Конгрессе за Трампа вступился госсекретарь Майк Помпео. Комментируя обвинения в особого отношении Трампа к России, он не согласился с тем, что существует «огромная пропасть» между жесткой политикой администрации призидента по России и заявлениями Трампа о Путине. Помпео также отметил, что президент осознает те «угрозы, которые представляет Россия» и что он уже принял ряд «неожиданных действий в защиту наших интересов». Среди них Помпео перечислил санкции, высылку дипломатов, закрытие консульств и предоставление Украине вооружения. По словам Помпео, президент также признает информацию о том, что русские хакеры действительно атаковали США, и имеет «полное и должное представление о том, что произошло».

В четверг же на сайте Госдепартамента было опубликовано официальное заявление Помпео под названием «Крымская декларация». В нем говорилось, что США никогда не признают присоединение Крыма. «Своим вмешательством в Украине в 2014 году и попыткой аннексировать Крым Россия стремилась подорвать основополагающий международный принцип, которому придерживаются демократические государства. Он заключается в том, что нельзя менять границы других государств с применением силы <…> Вместе со своими союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты не признают предпринятую попытку аннексии Крыма Россией и обязуются придерживаться этой позиции до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которым она, по ее словам, долго придерживалась, и прекратить оккупацию Крыма. <…> Своими действиями Россия повела себя в неподобающей для великой нации манере и выбрала самоизоляцию от международного сообщества».


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