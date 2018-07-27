Профессор из Лондона написал путеводитель по Минску 27.07.2018, 7:38

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Беларусь похожа на Балтию, считает автор книги.

Профессор экономики из Европейской школы бизнеса Энтони Эванс написал «Путеводитель по Минску», где рекомендует посетить столицу Беларуси, сообщает village.me.

«Я посетил Минск, ожидая советскую машину времени. Я думал, это будет похоже на Москву в 1992 году. Но я был неправ», — пишет англичанин. По его словам, по архитектуре Минска заметно, что большая часть города была полностью перестроена сразу после второй мировой войны.

«Военная форма повсюду, тракторы тарахтят по улицам, школьники выглядят безупречно. И отсутствие демократического перехода бросает интригующую тень коммунистического правления. Но город яркий, богатый и безупречно чистый. Это больше похоже на Балтийский регион, чем на восточную европейскую индустриальную пустошь, — говорит автор. — Я настоятельно рекомендую посетить Беларусь и надеюсь, что эти заметки будут полезны».

Энтони Эванс советует исследовать Минск пешком: «Первый день: городские ворота (за пределами железнодорожного вокзала), площадь Независимости (и торговый центр внизу), торговый центр ГУМ, площадь Победы, парк Горького. День второй: музей Великой Отечественной войны, Ботанический сад, Национальная библиотека».

Что касается ресторанов, то, по мнению англичанина, туристам стоит посетить Верхний город — «главный туристический район, где есть несколько баров и ресторанов на берегу реки».

«4-4-2 — лучшее место, чтобы посмотреть футбол и попробовать интересное пиво. «Чердак» делает отличные гамбургеры в непринужденной обстановке. В Malt&Hops длинный и стильный бар, где подают пиво. El Pushka — веселый и уютный текила-бар. Beer Cap — классический бар в восточноевропейском стиле — открытый лабиринт с интересным пивом и множеством клиентов, — продолжает автор. — Trajeckaja nabiarežnaja (старый город) — единственная реальная площадь зданий до второй мировой войны, ностальгическая атмосфера по сравнению с остальной частью города. Улица Карла Маркса — ряд стильных бистро и ресторанов с душевной кухней. Kastrycnickaja Street — бывшие промышленные подразделения, теперь известные яркими граффити и хипстерским кофе. Для ярких беларуских впечатлений подойдет Раковский Бровар — большая популярная пивоварня, где подают национальные блюда в дружелюбной атмосфере. И для наблюдений за миром подойдет баре в Центральном, что является одним из культурных достопримечательностей Минска».

Англичанин завершает свой рассказ следующими словами: «Минск представляет увлекательную смесь стандартной европейской атмосферы и захватывающего историческиого контекста. Беларусь — не совсем Польша, но и не совсем Россия, это нечто другое. Нечто осязаемое и устоявшееся. Но перспективное и оптимистичное. Это действительно уникально».