Bloomberg: Российской шпионке Бутиной помогал потомок Рокфеллеров 5 27.07.2018, 7:57

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Мария Бутина

Благодаря этому была создана линия связи влиятельных американцев с Кремлем.

Отпрыск клана Рокфеллеров, Джордж Д. О'Нил-младший, был одним из консерваторов США, который якобы помог Марии Бутиной создать секретную линию связи влиятельных американцев с Кремлем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на последние данные (перевод – svoboda.org).

Джордж О'Нил, 68-летний скульптор и активист-консерватор времен президентской кампании Пэта Бьюкенена в 1992 году, устроил отдельную встречу в Вашингтоне для делегации российских высокопоставленных лиц, прибывших на Национальный молитвенный завтрак в начале февраля 2017 года. Об этом он ранее сообщил Bloomberg.

На ужине через несколько дней после инаугурации президента Дональда Трампа, россияне встретились с двумя республиканскими законодателями и другими консервативными деятелями.

Проведение этого ужина в начале 2017 года привлекло внимание американских прокуроров и фигурирует в обвинениях против Бутиной, которой вменяют то, что она не заявила о своей деятельности по продвижению интересов России в Америке. Прокуроры называют хозяина ужина только как "Американское лицо 2". О'Нил не ответил на просьбы подтвердить, что он был тем самым человеком. Министерство юстиции США отказалось от комментариев.

В прошлом году О'Нил сказал агентству Bloomberg, что эта встреча "должна была поддерживать конструктивный диалог и борьбу с русофобией". О'Нил, возможно, помог Бутиной создать "обратный канал" между Кремлем и главными республиканцами. До Бутиной были и другие попытки создания таких каналов, включая, по сообщениям, Майкла Флинна и Джареда Кушнера в конце 2016 года и сторонника Трампа Эрика Принса в начале 2017 года.

Утверждая, что Бутина не проинформировала власти о своей деятельности, прокуроры представили досье, описывающее её действия, кульминацией которых стал Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне, частный ужин, а также и письма Бутиной, в которых говорилось, что "она достигла определенного успеха". Бутина поблагодарила О"Нила за ужин и сообщила, что "её любимый президент получил сообщение о вашем конструктивном и добром внимании к русским".