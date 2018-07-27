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Названа причина масштабных пожаров в Греции

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  • 27.07.2018, 8:11
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Фото с сайта aa.com.tr

Заместитель главы МВД страны сделал заявление.

Опустошительные лесные пожары в районе Афин могли возникнуть из-за поджогов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Существуют серьезные улики, которые наводят нас на такие мысли", - заявил вчера вечером, 26 июля, заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас.

По его словам, на основании снимков со спутника можно сделать вывод, что сразу несколько пожаров возникли в течение небольшого промежутка времени вдоль одной дороги на западе от столицы страны.

"В этом случае имеются не только улики, но и свидетельские показания", - подчеркнул Тоскас. Он не уточнил деталей, чтобы не помешать следствию.

В восточном направлении от Афин огонь распространился с большой скоростью благодаря экстремально сильному ветру.

По словам Тоскаса, на данный момент в Греции никто не был задержан по подозрению в совершении поджогов.

Он не исключил того, что распространение пожаров произошло из-за ошибочных действий пожарной охраны и полиции. "Сила дующих ветров достигает 10 и 11 баллов. Такого у нас еще не случалось", - добавил замглавы МВД Греции, отметив, что это может быть последствием глобального изменения климата.

23 июля начались лесные пожары в Греции в популярных среди туристов районах в окрестностях Афин и в прибрежной зоне.

Число госпитализированных приближается к двум сотням, среди них 16 детей, 11 пациентов в тяжелом состоянии. Власти объявили ЧП и запросили помощь у Евросоюза.

Пожары стали причиной гибели более 83 человек.


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