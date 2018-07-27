закрыть
27 июля 2018, пятница, 12:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как варить самый вкусный и полезный кофе по утрам

  • 27.07.2018, 8:30
  • 2,789

Шесть проверенных рецептов.

Настоящие ценители натурального кофе никогда не променяют его на растворимый. Здесь для них нет альтернативы. Только натуральный, только заварной, пишет mircooking.ru.

Кофе натуральный. Классический рецепт

Понадобится:

Кофе свежемолотый — 1 или 2 чайной ложечки,

вода питьевая — 200 или 250 мл,

сахар — по вкусу.

соль крупная — одна щепоть,

Приготовление:

Смолоть кофе, засыпать в турку, добавить крупную соль и холодную воду. Джезву поставить на плиту на малый огонь. Как только кофейная гуща начинет подниматься, нужно убрать джезву с огня. Подождать, когда гуща осядет.Затем повторить процедуру. То есть поставить вторично турку на малый огонь.

Процедуру проделать три раза.

Теперь нужно, чтобы гуща отстоялась.

Разлить сваренный кофе в заранее нагретые чашки.

Как варить натуральный кофе по-турецки

Понадобится:

Кофе смежесмолотый — полторы чайной ложечки,

сахар — одну чайную ложечку,

соль крупная — на кончике ножа,

вода питьевая — 120 мл.

Приготовление:

Кофе смолоть и положить в джезву. Добавить в джезву сахар и чуть подогреть.

После этого налить холодную воду, всыпать соль и поставить на минимальный огонь.

Гуща поднимется. Тогда нужно снять джезву с огня. Подождать, когда гуща снова осядет на дно. После этого поставить джезву на маленький огонь. Повторить три раза.

Теперь дождитесь, когда гуща осядет и добавьте половину чайной ложечки сливочного масла.

Разливать кофе нужно в прогретые чашки.

Как варить натуральный кофе гляссе

Понадобится:

Холодный кофе — 100 мл,

мороженое — 200 граммов,

сироп шоколадный — 30 мл,

миндаль — 25 граммов.

Приготовление:

Сварить кофе по классическому рецепту. Остудить. Для этого добавить в холодную воду лед. Поставить кофе в ледяную воду.

Холодный кофе перелить в креманку. Сверху положить мороженое. Полить его шоколадным или фруктовым сиропом. Орехи измельчить. Посыпать мороженое измельченными орехами.

Если есть желание, можно в креманку добавить взбитые сливки.

Как варить натуральный кофе капучино

Понадобится:

кофе классический — одна порция,

Сливки,

шоколад,

орехи.

Приготовление:

Капучино — это кофе, покрытый сверху взбитым молоком. Молоко можно взбить в кофеварке. Но если вы не используете кофеварку, можно воспользоваться сливками.

Итак, приготовить кофе по классическому способу. Взбить сливки и положить шапку взбитых сливок на кофе. Растереть шоколад и орехи. Положить их на пену.

Как варить натуральный кофе с бананами

Понадобится:

Кофе свежепомолотый — пару чайных ложечек,kak_varit_naturalni_kofe

вода питьевая кипяченая — 200 мл,

сахар — по вкусу,

коньяк — 150 мл,

сливки — 200 мл,

шоколад белый, черный — по 20 граммов каждого.

банан — 1 шт,

мороженое — сливочное — 100 граммов,

фисташки — три столовых ложки,

виски — две столовых ложки,

Приготовление:

Смолотый кофе насыпать в джезву. Туда же налить холодную воду. Поставить джезву на огонь. Довести напиток до закипания.

Затем снять с огня, процедить и, если есть желание, добавить сахар.

Влить коньяк и виски.

Сливки взбить при помощи миксера. Пена должна быть густой.

Банан немного измельчить, добавить в сливки и аккуратно перемешать.

Фисташки измельчить.

Шоколад хорошо охладить и потереть на крупной терке отдельно.

Кофейные чашки заполнить горячим кофе наполовину. Затем положить мороженое. Затем долить горячим кофе. Сверху положить сливочно-банановую смесь. Сверху посыпать фисташками и шоколадом.

Как варить натуральный кофе латте по-домашнему

Понадобится:

Молоко повышенной жирности — 150 мл,

вода — 30 мл,

сахар,

кофе в зернах — девять зерен,

Приготовление:

Смолоть зерна кофе в кофемолке и высыпать его в турку.

Налить в турку холодную воду.

Поставить кофе на малый огонь. Варить до до поднятия пенки. Снять с огня турку.

В отдельной кастрюльке нагреть молоко до 80 градусов. Не кипятить!

Взбить половину молока. Должна получиться воздушная пенка.

Половину молока налить в бокал для кофе латте.

Кофе процедить в стакан. Затем тоненькой струйкой влить кофе в молоко, стараясь лить по стенке бокала.

Сверху выложить пену. Положить в бокал трубочку.


популярное за неделю

Мнение

Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич
Вот и вся «борьба с коррупцией»
Вот и вся «борьба с коррупцией» Николай Статкевич