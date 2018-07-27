Как варить самый вкусный и полезный кофе по утрам
- 27.07.2018, 8:30
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Шесть проверенных рецептов.
Настоящие ценители натурального кофе никогда не променяют его на растворимый. Здесь для них нет альтернативы. Только натуральный, только заварной, пишет mircooking.ru.
Кофе натуральный. Классический рецепт
Понадобится:
Кофе свежемолотый — 1 или 2 чайной ложечки,
вода питьевая — 200 или 250 мл,
сахар — по вкусу.
соль крупная — одна щепоть,
Приготовление:
Смолоть кофе, засыпать в турку, добавить крупную соль и холодную воду. Джезву поставить на плиту на малый огонь. Как только кофейная гуща начинет подниматься, нужно убрать джезву с огня. Подождать, когда гуща осядет.Затем повторить процедуру. То есть поставить вторично турку на малый огонь.
Процедуру проделать три раза.
Теперь нужно, чтобы гуща отстоялась.
Разлить сваренный кофе в заранее нагретые чашки.
Как варить натуральный кофе по-турецки
Понадобится:
Кофе смежесмолотый — полторы чайной ложечки,
сахар — одну чайную ложечку,
соль крупная — на кончике ножа,
вода питьевая — 120 мл.
Приготовление:
Кофе смолоть и положить в джезву. Добавить в джезву сахар и чуть подогреть.
После этого налить холодную воду, всыпать соль и поставить на минимальный огонь.
Гуща поднимется. Тогда нужно снять джезву с огня. Подождать, когда гуща снова осядет на дно. После этого поставить джезву на маленький огонь. Повторить три раза.
Теперь дождитесь, когда гуща осядет и добавьте половину чайной ложечки сливочного масла.
Разливать кофе нужно в прогретые чашки.
Как варить натуральный кофе гляссе
Понадобится:
Холодный кофе — 100 мл,
мороженое — 200 граммов,
сироп шоколадный — 30 мл,
миндаль — 25 граммов.
Приготовление:
Сварить кофе по классическому рецепту. Остудить. Для этого добавить в холодную воду лед. Поставить кофе в ледяную воду.
Холодный кофе перелить в креманку. Сверху положить мороженое. Полить его шоколадным или фруктовым сиропом. Орехи измельчить. Посыпать мороженое измельченными орехами.
Если есть желание, можно в креманку добавить взбитые сливки.
Как варить натуральный кофе капучино
Понадобится:
кофе классический — одна порция,
Сливки,
шоколад,
орехи.
Приготовление:
Капучино — это кофе, покрытый сверху взбитым молоком. Молоко можно взбить в кофеварке. Но если вы не используете кофеварку, можно воспользоваться сливками.
Итак, приготовить кофе по классическому способу. Взбить сливки и положить шапку взбитых сливок на кофе. Растереть шоколад и орехи. Положить их на пену.
Как варить натуральный кофе с бананами
Понадобится:
Кофе свежепомолотый — пару чайных ложечек,kak_varit_naturalni_kofe
вода питьевая кипяченая — 200 мл,
сахар — по вкусу,
коньяк — 150 мл,
сливки — 200 мл,
шоколад белый, черный — по 20 граммов каждого.
банан — 1 шт,
мороженое — сливочное — 100 граммов,
фисташки — три столовых ложки,
виски — две столовых ложки,
Приготовление:
Смолотый кофе насыпать в джезву. Туда же налить холодную воду. Поставить джезву на огонь. Довести напиток до закипания.
Затем снять с огня, процедить и, если есть желание, добавить сахар.
Влить коньяк и виски.
Сливки взбить при помощи миксера. Пена должна быть густой.
Банан немного измельчить, добавить в сливки и аккуратно перемешать.
Фисташки измельчить.
Шоколад хорошо охладить и потереть на крупной терке отдельно.
Кофейные чашки заполнить горячим кофе наполовину. Затем положить мороженое. Затем долить горячим кофе. Сверху положить сливочно-банановую смесь. Сверху посыпать фисташками и шоколадом.
Как варить натуральный кофе латте по-домашнему
Понадобится:
Молоко повышенной жирности — 150 мл,
вода — 30 мл,
сахар,
кофе в зернах — девять зерен,
Приготовление:
Смолоть зерна кофе в кофемолке и высыпать его в турку.
Налить в турку холодную воду.
Поставить кофе на малый огонь. Варить до до поднятия пенки. Снять с огня турку.
В отдельной кастрюльке нагреть молоко до 80 градусов. Не кипятить!
Взбить половину молока. Должна получиться воздушная пенка.
Половину молока налить в бокал для кофе латте.
Кофе процедить в стакан. Затем тоненькой струйкой влить кофе в молоко, стараясь лить по стенке бокала.
Сверху выложить пену. Положить в бокал трубочку.