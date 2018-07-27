Как варить самый вкусный и полезный кофе по утрам 27.07.2018, 8:30

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Шесть проверенных рецептов.

Настоящие ценители натурального кофе никогда не променяют его на растворимый. Здесь для них нет альтернативы. Только натуральный, только заварной, пишет mircooking.ru.

Кофе натуральный. Классический рецепт

Понадобится:

Кофе свежемолотый — 1 или 2 чайной ложечки,

вода питьевая — 200 или 250 мл,

сахар — по вкусу.

соль крупная — одна щепоть,

Приготовление:

Смолоть кофе, засыпать в турку, добавить крупную соль и холодную воду. Джезву поставить на плиту на малый огонь. Как только кофейная гуща начинет подниматься, нужно убрать джезву с огня. Подождать, когда гуща осядет.Затем повторить процедуру. То есть поставить вторично турку на малый огонь.

Процедуру проделать три раза.

Теперь нужно, чтобы гуща отстоялась.

Разлить сваренный кофе в заранее нагретые чашки.

Как варить натуральный кофе по-турецки

Понадобится:

Кофе смежесмолотый — полторы чайной ложечки,

сахар — одну чайную ложечку,

соль крупная — на кончике ножа,

вода питьевая — 120 мл.

Приготовление:

Кофе смолоть и положить в джезву. Добавить в джезву сахар и чуть подогреть.

После этого налить холодную воду, всыпать соль и поставить на минимальный огонь.

Гуща поднимется. Тогда нужно снять джезву с огня. Подождать, когда гуща снова осядет на дно. После этого поставить джезву на маленький огонь. Повторить три раза.

Теперь дождитесь, когда гуща осядет и добавьте половину чайной ложечки сливочного масла.

Разливать кофе нужно в прогретые чашки.

Как варить натуральный кофе гляссе

Понадобится:

Холодный кофе — 100 мл,

мороженое — 200 граммов,

сироп шоколадный — 30 мл,

миндаль — 25 граммов.

Приготовление:

Сварить кофе по классическому рецепту. Остудить. Для этого добавить в холодную воду лед. Поставить кофе в ледяную воду.

Холодный кофе перелить в креманку. Сверху положить мороженое. Полить его шоколадным или фруктовым сиропом. Орехи измельчить. Посыпать мороженое измельченными орехами.

Если есть желание, можно в креманку добавить взбитые сливки.

Как варить натуральный кофе капучино

Понадобится:

кофе классический — одна порция,

Сливки,

шоколад,

орехи.

Приготовление:

Капучино — это кофе, покрытый сверху взбитым молоком. Молоко можно взбить в кофеварке. Но если вы не используете кофеварку, можно воспользоваться сливками.

Итак, приготовить кофе по классическому способу. Взбить сливки и положить шапку взбитых сливок на кофе. Растереть шоколад и орехи. Положить их на пену.

Как варить натуральный кофе с бананами

Понадобится:

Кофе свежепомолотый — пару чайных ложечек,kak_varit_naturalni_kofe

вода питьевая кипяченая — 200 мл,

сахар — по вкусу,

коньяк — 150 мл,

сливки — 200 мл,

шоколад белый, черный — по 20 граммов каждого.

банан — 1 шт,

мороженое — сливочное — 100 граммов,

фисташки — три столовых ложки,

виски — две столовых ложки,

Приготовление:

Смолотый кофе насыпать в джезву. Туда же налить холодную воду. Поставить джезву на огонь. Довести напиток до закипания.

Затем снять с огня, процедить и, если есть желание, добавить сахар.

Влить коньяк и виски.

Сливки взбить при помощи миксера. Пена должна быть густой.

Банан немного измельчить, добавить в сливки и аккуратно перемешать.

Фисташки измельчить.

Шоколад хорошо охладить и потереть на крупной терке отдельно.

Кофейные чашки заполнить горячим кофе наполовину. Затем положить мороженое. Затем долить горячим кофе. Сверху положить сливочно-банановую смесь. Сверху посыпать фисташками и шоколадом.

Как варить натуральный кофе латте по-домашнему

Понадобится:

Молоко повышенной жирности — 150 мл,

вода — 30 мл,

сахар,

кофе в зернах — девять зерен,

Приготовление:

Смолоть зерна кофе в кофемолке и высыпать его в турку.

Налить в турку холодную воду.

Поставить кофе на малый огонь. Варить до до поднятия пенки. Снять с огня турку.

В отдельной кастрюльке нагреть молоко до 80 градусов. Не кипятить!

Взбить половину молока. Должна получиться воздушная пенка.

Половину молока налить в бокал для кофе латте.

Кофе процедить в стакан. Затем тоненькой струйкой влить кофе в молоко, стараясь лить по стенке бокала.

Сверху выложить пену. Положить в бокал трубочку.