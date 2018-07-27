Католического священника из Польши не впустили в Беларусь 1 27.07.2018, 8:41

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Архивное фото A. Żabka

Ксендз из Ченстоховы направлялся в Гродно по «безвизу».

Польского католического священника Ришарда Уманского из Ченстоховы, который по безвизовому режиму пытался попасть в Беларусь, не впустили в страну. Об этом корреспонденту Krynica.info сообщила председатель неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис.

Священник направлялся в Беларусь в рамках безвизового режима, который охватывает западную часть Гродненской области, однако на пограничном пункте ему сообщили, что ему запрещен въезд в страну.

«Почему ему запрещен въезд? Если все могут въезжать, если документы готовы? А тут отказ во въезде», — отметила Анжелика Борис.

По ее словам, отец Ришард Уманский ранее уже бывал в Беларуси, и проблем у него не было.