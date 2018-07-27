86 и 14 3 Николай Травкин, «Эхо Москвы»

27.07.2018, 8:35

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Николай Травкин

А вот чтобы не портила заграница русского человека!

Если уж разделили условно общество на 86% согласных на вс, что делает Кремль, и 14% несогласных ни на одно действие Кремля, то давайте будем откровенны.

Т.н. «пенсионная реформа» ударила и оглушила прежде всего россиян из 86%. А громче и активнее выступают против этой «реформы» представители 14% по причине желания понравится большинству. Мол, вот, мы же говорили, предупреждали! Теперь то до вас дошло, кто настоящие выразители и защитники интересов народа? Теперь то сообразили, за кого нужно голосовать?

Но в Кремле тоже не дураки сидят. Поняли, что на этой теме оппозиция может вывести обывателя из политической спячки. Значит надо для этих 14% подкинуть проблемку, которая лично их за живое заденет и заставит уйти с «пенсионной поляны»…

И подкинули! С сегодняшнего дня соц. сети, оппозиционные СМИ и их сайты, вожди оппозиции и журналисты, слывущие либералами, дружно переключились с «пенсионного возраста» на угрозу «ограничений выезда за границу».

Кремль знает, как ущучить и перепугать свободомыслящую интеллигенцию — «железным занавесом», опущенным изнутри страны.

Николай Травкин, «Эхо Москвы»