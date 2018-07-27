«Троянский конь» белорусского ЖКХ 3 Андрей Сидорук, «Наше мнение»

27.07.2018, 9:37

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Что будет с тарифами на электричество для населения?

Анализ динамики тарифов на услуги ЖКХ для населения и промышленного сектора в Беларуси наглядно показал, что на протяжении достаточно длительного периода – по крайней мере, с 2010 года – у белорусских властей не существует внятно сформированной ценовой политики в области тарифов на электроэнергию. Кроме того, долгое время декларируемый отход от перекрестного субсидирования тарифов на электричество не происходил и не произошел даже по состоянию на конец 2017 года.

В целом, перекрестное субсидирование – типичное для постсоветских стран явление, суть которого заключается в занижении тарифов на электроэнергию (и/или другие коммунальные услуги) для населения для покупки политической лояльности. Часть тарифа, не оплаченного населением, перекладывается на предприятия промышленности, из-за чего стоимость электроэнергии для предприятий значительно превышает стоимость электроэнергии для населения. В долгосрочной перспективе перекрестное субсидирование значительно повышает издержки производства и снижает рентабельность промышленности в конкретном государстве, равно как конкурентоспособность продукции на внешних рынках. Кроме того, низкая стоимость энерготарифов снижает стимулы населения к рациональному использованию энергоресурсов, что дополнительно повышает расходы предприятий. Перекрестное субсидирование давно является головной болью белорусской промышленности, а о необходимости его отмены белорусские власти говорят давно и часто.

Одновременно с этим, дальнейшее рассмотрение динамики тарифов на электричество демонстрирует, что так или иначе отхода от субсидирования тарифов не произойдет даже в том случае, если население будет оплачивать полную стоимость тарифа на электричество, как это планируется по окончанию 2018 года.

Странная относительная динамика

Ликвидация перекрестного субсидирования предполагает увеличение тарифа для населения с одновременным снижением тарифа для промышленных предприятий. В Беларуси, однако, наблюдается противоположная динамика (см. график 1): тариф для населения растет с одновременным ростом тарифа для предприятий. По состоянию на начало 2018 года базовый тариф для населения составлял 0,1287 рублей за киловатт-час, а для промышленных предприятий – 0,2404 рубля за киловатт-час. Тем самым тариф на электроэнергию для промышленных предприятий почти в два раза превышал тариф для населения. Для сравнения, в странах ЕС, соседствующих с Беларусью (где перекрестное субсидирование электроэнергии отсутствует), наблюдаются совсем другие показатели. Так, тариф на электроэнергию для населения и промышленных предприятий в Польше в 2017 году составлял 14.5 и 8.8 евроцентов соответственно, а в Литве – 11.2 и 8.4 евроцента соответственно.

Перекрестное субсидирование: от субсидий населения к субсидии самих себя

График 1. Динамика тарифов на электричество для промышленного сектора и населения в Беларуси, рублей за киловатт-час, 2006-2017 гг. Для наглядности на графике не учтена деноминация белорусского рубля, а максимальное значение тарифа за 2017 год взято по состоянию на 01.01.2018 г.

Может быть, дело не в номинальном размере тарифов, а в различных темпах роста тарифов на электричество для населения и промышленного сектора, и темпы роста тарифов для населения выше темпов роста для промышленности? Простое рассмотрение динамики темпов роста тарифов показывает, что это не так: тариф на электроэнергию для населения в период с 2006 по 2017 годы рос быстрее, чем для реального сектора (год к году, см. график 2) только в 2013, 2014 и 2017 годах.

Перекрестное субсидирование: от субсидий населения к субсидии самих себя

График 2. Динамика темпов роста тарифов на электричество для населения и промышленных потребителей в Беларуси, год к году, % (2006 г. = 100%), 2006-2017 гг. Максимальное значения для тарифа за 2017 год взято по состоянию на 01.01.2018.

Непонятное «назначение» тарифов

Согласно данным Министерства энергетики, себестоимость производства электроэнергии в Беларуси составляет 6.81 долларовых цента за киловатт-час. Таким образом, пересчет базового тарифа для промышленности показывает, что на текущий момент величина тарифа на электроэнергию превышает себестоимость производства электроэнергии более чем на 60%. Даже при условии, что часть тарифа будет «снята» с промышленности за счет повышения тарифа для населения и выхода на полное возмещение населением себестоимости производства в 2019 году (именно об этом заявляют белорусские власти), тариф на электроэнергию для промышленных предприятий будет более чем на 40% превышать себестоимость производства электроэнергии.

Более того, такое положение дел сохранится даже после запуска белорусской АЭС, планируемого на 2019 год, который на данный момент рассматривается как один из способов снижения стоимости электроэнергии для белорусских потребителей. Согласно заявлению заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко, после запуска АЭС тариф на электроэнергию промышленного сектора будет составлять 7.9 цента за киловатт-час, а для населения – «снизится на 30%». Иными словами, даже после запуска АЭС (который предполагает снижение себестоимости производства электроэнергии), тариф на электроэнергию для промышленности будет превышать текущую себестоимость производства электроэнергии. С учетом того, что в 2019 году планируется выход на полное возмещение стоимости тарифа населением (то есть тариф сравняется с себестоимостью производства и стоимостью передачи), мы получаем ту же самую картину: тариф на электроэнергию для промышленных предприятий будет выше себестоимости производства почти на 40%.

«Троянский конь» субсидирования

Объяснения тому, что тариф для промышленности не будет понижаться с повышением стоимости тарифа для населения – даже с учетом удешевления себестоимости производства с запуском АЭС – может быть два. Первое – снизить тарифы не позволяют затраты на передачу электроэнергии и обслуживание электросетей. Это, однако, представляется крайне маловероятным с учетом значительных успехов по модернизации белорусской энергосистемы, достигнутых в последние годы. Второе объяснение – тариф для предприятий завышается специально.

На самом деле, завышенным тариф является не только для компенсации части энерготарифа, недоплачиваемого населением, но и для компенсации энерготарифов, оплачиваемых стратегически важными предприятиями Беларуси. Уже упоминаемый выше тариф в 0,24 рубля за киловатт-час – это средний тариф для промышленных предприятий. На самом деле, по данным Минэнерго, часть промышленных предприятий оплачивает тариф меньшего уровня. Так, «Гродно Азот» оплачивает 70.3% среднего тарифа, БМЗ – 65.1%, «Нафтан» – 84.4%, а «Беллесбумпром» – 79.1%.

Таким образом, наиболее вероятно, что сохранение относительно высокого тарифа для предприятий промышленности даже после отхода от перекрестного субсидирования и ввода в строй АЭС необходимо либо для увеличения скидки для крупных предприятий, либо для расширения списка предприятий, оплачивающих тариф по льготной ставке.

Таким образом, аналог перекрестного субсидирования в Беларуси будет сохраняться, вероятно, даже после его отмены – просто субсидия будет внутрисекторальной, а не внешней. До полноценной реформы энергосектора, тем самым, еще очень далеко.

Андрей Сидорук, «Наше мнение»