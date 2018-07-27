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«Дизельные реки» в Украину: кто занял нишу Чижа и Олексина

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  • 27.07.2018, 9:27
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Украинцы планируют возобновить автомобильные поставки дизтоплива из Беларуси.

Вместе с государственной Белорусской нефтяной компанией одним из крупнейших поставщиков белорусского топлива в Украину в последнее время стала частная новополоцкая компания «Неонафта». Раньше ее владельцами были Юрий Чиж и семья Олексиных. Теперь она принадлежит новым нефтетрейдерам, пишет «Завтра твоей страны».

Как сообщает профильный украинский онлайн-ресурс enkorr.com.ua со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95», с мая этого года «Неонафта» начала поставлять на украинский рынок дизельное топливо под маркой «ТДЭ» («Топливо дизельное экспортное»). По информации издания, это дизтопливо компания производит сама. Партнером белорусов и импортером продукции новополоцкой компании в Украине является Группа компаний «Марсель Энерджи Украина», которая также ввозит топливо Мозырского НПЗ и «Нафтана». В 2017 году она, в частности, импортировала из Беларуси 103 тыс. тонн дизтоплива и 14 тыс. тонн бензинов. В первом полугодии 2018 года, соответственно, 70 тыс. и 8 тыс. тонн этих продуктов. Также «Марсель Энерджи Украина» инвестировала в 2018 году в собственную сеть автозаправочных станций.

В компании «Марсель Энерджи», отметили, что имеют долгосрочные планы по развитию автомобильных поставок белорусского дизтоплива в Украину.

«Мы расширяем свои логистические возможности, хотим попробовать поставлять автомобильными партиями. Это привлекательно в том плане, что топливо можно сразу доставлять клиенту, а не везти на нефтебазу», – цитирует enkorr.com.ua главу компании Александра Тукмачова. Отмечается также, что последний раз автомобильные поставки дизтоплива из Беларуси осуществлялись в октябре 2017 года и что практически 100% объема этого ресурса поставляется в Украину железнодорожным транспортом.

При этом, со ссылкой на участников рынка, enkorr.com.ua сообщает, что «ТДЭ» фактически является российским дизтопливом, которое после изменения спецификации реэкспортируется из Беларуси в Украину с уплатой всех сборов.

Совместное предприятие «Неонафта» было зарегистрировано в 2001 году в СЭЗ «Минск» и с 2006 года входило в состав холдинга «Трайпл». В начале 2010-х годов компания стала известна широкому кругу, благодаря той же Украине – поставляла на ее рынок в достаточно крупных объемах «ТБД» («Топливо биодизельное»). В результате раздела бизнеса в 2010 году из состава учредителей «Неонафты» вышел Юрий Чиж. Как выяснило Завтра твоей страны, в 2016 году ее покинули и его бывшие партнеры Алексей и Ирина Олексины, а само предприятие через некоторое время сменило прописку на Новополоцк.

Согласно данным базы Минюста Беларуси, сегодня ее владельцами являются белорусы Лидия Ушакова и Олег Герасим и гражданин России Олег Петров. «Неонафта» наряду с другим известным нефтетрейдером «Интерсервисом» является ведущим экспортером Новополоцка.


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