Анджей Дуда подписал поправки к законам о судоустройстве 27.07.2018, 9:47

Анджей Дуда

Фото: EPA

Ранее поправки одобрил Сейм и Сенат Польши.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к законам о судоустройстве, Верховном суде, Национальном судебном совете и прокуратуре. Об этом сообщила пресс-служба президента Польши, передает «Радио Польша».

Предложенные партией «Право и справедливость» и подписанные Анджеем Дудой поправки касаются, среди прочего, изменений в процедуре избрания первого председателя Верховного суда и в общем составе этого органа.

Одним из главных изменений является ускорение процедуры подачи президенту списка кандидатов на должность председателя Верховного суда. Согласно новым правилам, для этого потребуются голоса 80 из 120 судей Верховного суда, а не 110, как было ранее.

Сейм принял вышеуказанные изменения в прошлую пятницу, 20 июля. Уже во вторник, 24 июля, их без поправок утвердил Сенат.