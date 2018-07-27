Брестское «Динамо» показало, какой стадион собирается построить 6 27.07.2018, 10:20

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Стадион будет носить имя многолетнего руководителя ОАЭ шейха Заида бин Султана ан-Нагъяна.

26 июля перед началом матча Лиги Европы между брестским «Динамо» и греческим «Атромитосом» зрителям впервые показали макет нового стадиона, который должен появиться в Бресте через три года, сообщает «Белсат».

Арена клуба с берегов Буга сможет вместить 30 тысяч человек. Для примера, домашний стадион БАТЭ – «Борисов-арена» – вмещает только 13 126 человек.

26 июля перед началом матча Лиги Европы между брестским «Динамо» и греческим «Атромитосом» зрителям впервые показали макет нового стадиона, который должен появиться в Бресте через три года.

Арену построят в районе Каменецкого кольца на севере города, землю под эти цели уже выделил брестский горисполком. Стадион будет носить имя многолетнего руководителя ОАЭ шейха Заида бин Султана ан-Нагъяна.

Партнер клуба – компания SOHRA Overseas, которая занимается продвижением белорусских грузовиков и тракторов в Африке и странах Арабского залива. Владелец фирмы – шейх Поль Даэр из ОАЭ.

Строительство должно быть завершено в течение 3 лет.

Кроме стадиона в комплекс войдут два отеля на 120 и 250 номеров, торговый центр площадью 3000 кв. м., бизнес-центр, тренировочное поле с трибунами на 1000 мест, здание спортивного комплекса академии «Динамо», несколько дополнительных игровых площадок и паркинг для 2700 машин.

Впервые о намерении построить стадион брестский клуб заявил в мае, во время подписания контракта с Диего Марадоной в ОАЭ. Еще раз о новом стадионе сообщили 16 июля во время приезда аргентинца в Брест.

Сейчас «Динамо» играет на поле спорткомплекса «Брестский», который рассчитан на 10 169 мест. Комплекс не является собственностью клуба. Статус «Брестского» не позволяет ему принимать матчи группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы.