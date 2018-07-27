Сергея Петрухина не пустили к следователю 1 27.07.2018, 10:05

1,276

Сергей Петрухин

Дело против брестского блогера ведет скандальный следователь.

На блогера Сергея Петрухина Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 189 Уголовного кодекса "оскорбление", сообщает ПЦ «Весна».

24 июля Петрухин нашел в почтовом ящике повестку на 23 июля от следователя Артема Хильковича. В качестве кого вызывался Сергей Пeтрухин указано не было.

После консультации с правозащитником Владимиром Величкиным, было принято решение, что идти к этому следователю без адвоката может быть опасно.

Дело в том, что в прошлом году следователя Артема Хильковича отстранили от скандального следствия против милиционеров, которые толпой избили двух задержанных в опорном пункте "Восточный". Отец избитых неоднократно жаловались на следователя руководству Брестского межрайонного отдела СК.

Правозащитник Владимир Величкин считает, что Петрухина вызывают в СК, чтобы вручить уведомление о возбуждении уголовного дела и взять первые объяснения.

"Там он обо всем и узнает. Вижу в этом деле чувствуется связь с обысками у гродненских журналистов, что свидетельствует о давлении на независимых журналистов, блогеров. И это происходит потому, что они начали существенно влиять на общественное мнение в регионах", - считает правозащитник.

26 июля по договоренности со следователем блогер Петрухин вместе с адвокатом пришел в здание Следственного комитета около 18 часов, но дальше дежурного его не пустили, мол следователь занят. Следователь обещал спуститься к вызванному и предложил сдать вещи. Прошел час, вместо следователя вышел начальник Брестского межрайонного комитета СК Руслан Сычев и сказал: "Рабочий день закончился, мы пригласим вас в другой раз".

- Такой финал встречи свидетельствует о том, что милиция не имеет доказательной базы по делу, и мотает нервы блогеру, чтобы тот угомонился, - убежден правозащитник Величкин.