Восемь идей для короткого путешествия по Украине 1 27.07.2018, 10:29

1,301

Интересные маршруты для летнего путешествия.

Если Львов и Одесса, самые популярные туристические направления страны, изъезжены вами вдоль и поперек, обратите внимание на менее разрекламированные, но интересные маршруты, пишет nv.ua.

Черновцы

Один из самых колоритных городов Украины. Прогуляться по тихим улочкам, не теряясь в толпе, насладиться старинной европейской архитектурой, увидеть знаменитый Черновицкий университет, который в своем величии не уступает волшебному Хогвартсу. В городе есть несколько соборов и костел.

Средневековые каникулы в Каменце-Подольском

Плюс этого места в уединении и возможности отдохнуть от головокружительного темпа городской жизни. Визитной карточкой Каменца является Старая крепость XVI века – знаменитый образец украинского фортификационного искусства.

Столица левобережных казаков — Батурин

Городок знаменит дворцом-резиденцией Филиппа Орлика, Кирилла Разумовского и Ивана Мазепы. В городе протекает река Сейм, поэтому будет возможность приятно провести время прибрежных лужайках.

На Закарпатье к горячим источникам

Хорошая возможность оздоровиться, понежившись в теплой воде. Закарпатский регион вообще богат разнообразием термальных источников — их можно найти в Берегово (“Жаворонок” — самый известный комплекс горячих источников в Украине), Велятине, Косино и в Долгом.

Заповедник Бугский гард

Одно из 7 чудес Украины. Это дом для 27 видов животных и 34 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины. А пороги протекающего тут Южного Буга считаются самыми крутыми в Европе.

Актовский каньон

Древнейший участок суши в Украине, один из трех старейших на континенте, рай для любителей альпинизма. В долине каньона древние племена проводили мистические ритуалы, а скифы хоронили своих царей. Это чудо природы находится в старинном казацком селе Мигея.

В долине Актовского каньона древние племена проводили мистические ритуалы

Кинбурнская коса в Николаевской области

На берегу функционирует палаточный городок Кинбурнский простор со всеми удобствами: душ, туалеты, массажный кабинет. Можно порыбачить, сходить в заповедный Воложин лес, прогуляться по цветущим лугам.

Заповедный Бакотский залив

Место для тех, кто жаждет обрести душевное равновесие и побыть наедине с собой и природой. Залив подойдет для рыбалки, так как из года в год радует обилием рыбы.