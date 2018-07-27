В Беларуси началась «куриная война» 8 27.07.2018, 10:40

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иллюстрационное фото

Семь крупных производителей мяса птицы одновременно резко подняли цену.

Обычная курица с прилавка обычного магазина от обычного белорусского производителя. Сама она вообще ни в каком виде не летает, передает «Белсат». Но вот цена на нее почему-то взлетела сразу на треть!

Семь крупных производителей мяса птицы одновременно подняли цену на свои изделия сразу на тридцать процентов. Соответственно, стоимость повысилась и в ряде торговых объектов.

Ситуация привлекла внимание антимонополистов – со слов представителей министерства, обоснованных оснований для резкого подорожания нет, поэтому можно говорить о заговоре производителей мяса птицы.