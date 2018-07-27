Спасти шутера Бутину Telegram-канал «СерпомПо»

27.07.2018, 10:38

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Мария Бутина

Фото: Facebook

Плохо, очень плохо работает российский МИД. По лекалам, без творчества.

Надо вам, дорогие, посмотреть для вдохновения сериал «Оптимисты» — про советских дипломатов 60-х. Запалить свою унылую пресс-вату киноогоньком.

Взять, к примеру русского шутера Бутину, взятую ФБР в Америке. МИД дает какие-то унылые пояснения, чего-то тускло добивается, гонит вялую пресс-пургу.

Все то же самое, что было в прошлом — с арм-диллером Бутом, драг-трафикером, «летчиком» Ярошенко и вором-хакером Селезневым. Итог защиты МИДом их прав – все сидят. Плотно. Надолго. От возмущенного хая МИДа и эха не осталось.

Надо меняться, лавровцы – применить гибридный подход.

В сентябре дополнительные выборы в Госдуму – следует выдвинуть на них шутера Бутину, провести ее в Госдуму к Луговому и Поклонской, а там уже начать обвинять американский империализм в том, что он удерживает депутата Госдумы!

Вот это будет скандал! Америка не уважает выбор народа! Демократию! А еще факел свободы на весь мир запалили, лицемеры!

Можно вспомнить опыт советской державы, защищавшей в 1981-м году Бобби Сэндза, ирландского террориста, члена ИРА, которого, пока он сидел в тюрьме, избрали депутатом британского парламента. Депутатом он и умер в лапах кровавого британского правосудия. Как же вопил тогда советский телевизор!

И, вообще, что-то давно наш МИД не рассказывает о Леонарде Пелтиере, другом давнем любимце советского ТВ – вожде индейцев, получившем два пожизненных срока за убийство? Почему не вести себя наступательно на американской земле? Не снять про него фильм? Позвать режиссером Бондарчука или Михалкова? Пригласить Гойко Митича? Приказать Мединскому дать денег и крутить в российских кинотеатрах?

А как там Анджела Дэвис – почетный доктор МГУ с 1972 года? Может, пригласить ее в Россию, устроить тур по стране с рассказом о нарушении прав человека в американских тюрьмах? Можно начать с Ярославля – там сейчас очень нужно показать, что «и в Америке не лучше».

В общем, дорогие мидовцы, как говорил герой фильма «Ищите женщину»: «Работайте! Работайте!». А герой фильма «Место встречи изменить нельзя» добавлял: «Не сидите сиднем!».

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