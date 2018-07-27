закрыть
27 июля 2018, пятница, 12:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сенат США проголосовал за снижение пошлин на 1660 товаров из-за рубежа

  • 27.07.2018, 10:51

Почти половина этих товаров производится в Китае.

Несмотря на то, что между Вашингтоном и Пекином нарастает напряженность в торговле, Сенат США в четверг принял закон, который снизит торговые пошлины на несколько сотен товаров, произведенных в Китае, сообщает golos-ameriki.ru.

Без обсуждения Сенат единогласно принял законопроект, который сократит тарифы на бытовую технику, химикаты и примерно 1660 других товаров, произведенных за пределами Соединенных Штатов.

Проанализировав документы, агентство «Рейтер» пришло к выводу, что почти половина этих товаров производятся в Китае.

Соединенные Штаты и Китай - две крупнейшие экономики мира - в последнее время стали все чаще конфликтовать в сфере торговли.

Президент США Дональд Трамп объявил о ряде карательных тарифов на китайский импорт в попытке остановить китайскую производственную волну в высокотехнологичных отраслях, которая грозит доминированию США в этих сферах. Китай ввел ответные санкции на импорт из Соединенных Штатов.

Белый дом не объявлял официальной позиции по так называемому тарифному законопроекту о различных товарах, который теперь единогласно приняли Сенат и Палата представителей. Две палаты должны согласовать незначительные разногласия, прежде чем они смогут отправить законодательство Трампу на подпись.


популярное за неделю

Мнение

Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич
Вот и вся «борьба с коррупцией»
Вот и вся «борьба с коррупцией» Николай Статкевич