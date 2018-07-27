Сенат США проголосовал за снижение пошлин на 1660 товаров из-за рубежа 27.07.2018, 10:51

Почти половина этих товаров производится в Китае.

Несмотря на то, что между Вашингтоном и Пекином нарастает напряженность в торговле, Сенат США в четверг принял закон, который снизит торговые пошлины на несколько сотен товаров, произведенных в Китае, сообщает golos-ameriki.ru.

Без обсуждения Сенат единогласно принял законопроект, который сократит тарифы на бытовую технику, химикаты и примерно 1660 других товаров, произведенных за пределами Соединенных Штатов.

Проанализировав документы, агентство «Рейтер» пришло к выводу, что почти половина этих товаров производятся в Китае.

Соединенные Штаты и Китай - две крупнейшие экономики мира - в последнее время стали все чаще конфликтовать в сфере торговли.

Президент США Дональд Трамп объявил о ряде карательных тарифов на китайский импорт в попытке остановить китайскую производственную волну в высокотехнологичных отраслях, которая грозит доминированию США в этих сферах. Китай ввел ответные санкции на импорт из Соединенных Штатов.

Белый дом не объявлял официальной позиции по так называемому тарифному законопроекту о различных товарах, который теперь единогласно приняли Сенат и Палата представителей. Две палаты должны согласовать незначительные разногласия, прежде чем они смогут отправить законодательство Трампу на подпись.