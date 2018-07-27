Каким «морским котикам» передал привет автор хет-трика в ворота «Атромитоса»? 27.07.2018, 10:44

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Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Если предположение верно, то поступок Савицкого — весьма смелый.

Героем матча с «Атромитосом» в составе брестского «Динамо» стал Павел Савицкий.

Опальный полузащитник вернулся в состав и отметился хет-триком. Один из мячей он провел с пенальти, который реализовал ударом Паненки. Празднуя гол, Савицкий задрал футболку, а под ней оказалась майка, на которой было написано «Морские котики», пишет tribuna.com.

Кажется, разгадка у этого послания весьма простая и очевидная. Если порыться в соцсетях бывших и нынешних динамовцев, можно во всем разобраться. Снимок, размещенный ниже, опубликовал в своем инстаграме экс-капитан брестчан Алексей Гаврилович. Особое внимание — на русскоязычный хештег. Ну да: #морскиекотики.

Давайте смотреть, кто же на снимке, а кого на нем нет.

Судя по всему, поголовье «морских котиков» в Бресте понесло первые потери еще в межсезонье, когда «Динамо» отказалось от Дмитрия Алисейко. Сообщение ему, собственно, и адресовано. Алисейко, ныне принадлежащий «Ислочи», в комментариях ответил проникновенно.

Слева на фото — Савицкий, тут все понятно. Дальше — Гаврилович. На прошлой неделе капитана убрали из команды. Он уже подыскал себе новую работу — вернулся в минское «Динамо», где, собственно, и начинал профессиональную карьеру.

В центре — Максим Витус. С ним все в порядке. В матче против «Атромитоса» защитник вышел на поле, чтобы провести заключительные 15 минут. За это время счет изменился с 4:1 на 4:3, впрочем, без откровенных косяков Витуса.

Дальше по порядку — Андрей Лебедев, одна из первых жертв напора нового тренера Алексея Шпилевского. Тренер оперативно отказался от защитника. Лебедев молчал до тех пор, пока не тронули его друзей, а затем как высказался…

— Пока один петух в брестском «Динамо», хорошего там будет мало. Пускай возвращает отец Этунди и Малерба в команду, — вынес Андрей Лебедев вердикт решению назначить главным тренером 30-летнего специалиста, сына известного футбольного агента.

Лебедев уехал в Казахстан, где будет выступать за «Жетысу».

Ну и крайний справа — Артем Милевский. Котиком болельщики, особенно чужие, называли его нечасто, но для товарищей он все-таки котик, пускай и морской. В актуальной для Бреста раскраске этот снимок выглядит так.

Поступок Савицкого — весьма смелый, в профессиональном спорте не каждый публично поддержит друзей, если те вдруг стали неугодными клубу. Хотя и в белорусском футболе такие случаи уже бывали. Можно вспомнить, как Антон Путило и Дмитрий Рекиш слали приветы Сергею Кисляку в 2010 году, когда руководство минского «Динамо» упрятало капитана в дубль. Реакция на эти жесты была жесткой. Того же Путило даже выводили из состава. Интересно, как воспримут поведение своего игрока в Бресте.

Или Савицкий имел в виду что-то другое?