Сегодня белорусы увидят самое длинное лунное затмение в 21-ом веке 1 27.07.2018, 10:58

1,166

Всего лунное затмение продлится почти четыре часа.

В пятницу с Земли можно будет наблюдать два интересных астрономических явления: ярко светящийся Марс и полное затмение Луны, которое называется "Кровавая Луна", передает «Еврорадио». Последний раз эти два явления на небе совпадали около 200 лет назад, говорят астрономы.

Раз в 15-17 лет с Земли можно наблюдать так называемое Великое противостояние: Солнце, наша планета и Марс выстраиваются в одну линию. При этом Марс будет виден с Земли как сверкающая планета ярко-оранжевого цвета. Увидеть планету можно будет низко над горизонтом в южном направлении. Наилучшее время для наблюдения Марса в Беларуси — около часа ночи.

Кстати, яркий Марс можно будет наблюдать еще несколько дней. 31 июля он подойдет к Земле максимально близко.

Кроме Марса, землян ожидает сегодня и "Кровавая Луна" — полное лунное затмение, которое продлится рекордные 103 минуты. Всего же затмение, говорят специалисты, займет почти четыре часа.

Пик его придется на 22.30. Полная фаза продлится до 00.13.