закрыть
27 июля 2018, пятница, 12:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сегодня белорусы увидят самое длинное лунное затмение в 21-ом веке

1
  • 27.07.2018, 10:58
  • 1,166

Всего лунное затмение продлится почти четыре часа.

В пятницу с Земли можно будет наблюдать два интересных астрономических явления: ярко светящийся Марс и полное затмение Луны, которое называется "Кровавая Луна", передает «Еврорадио». Последний раз эти два явления на небе совпадали около 200 лет назад, говорят астрономы.

Раз в 15-17 лет с Земли можно наблюдать так называемое Великое противостояние: Солнце, наша планета и Марс выстраиваются в одну линию. При этом Марс будет виден с Земли как сверкающая планета ярко-оранжевого цвета. Увидеть планету можно будет низко над горизонтом в южном направлении. Наилучшее время для наблюдения Марса в Беларуси — около часа ночи.

Кстати, яркий Марс можно будет наблюдать еще несколько дней. 31 июля он подойдет к Земле максимально близко.

Кроме Марса, землян ожидает сегодня и "Кровавая Луна" — полное лунное затмение, которое продлится рекордные 103 минуты. Всего же затмение, говорят специалисты, займет почти четыре часа.

Пик его придется на 22.30. Полная фаза продлится до 00.13.


популярное за неделю

Мнение

Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич
Вот и вся «борьба с коррупцией»
Вот и вся «борьба с коррупцией» Николай Статкевич